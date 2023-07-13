Курт Волкер: Отказ принять Украину – это позор для НАТО

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НАТО опозорилось, отказав Украине в членстве в Альянсе на прошедшем накануне саммите в Вильнюсе.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Волкера, у НАТО нет даже четкого понимания того, когда и как оно готово будет принять Украину в будущем.

«То, что мы видели, что это была точная оценка – НАТО действительно не было готово, это позор. Нам нужно будет сделать больше работы в будущем. Я думаю, что НАТО показало, что оно не готово принять Украину. Даже не готово признать, когда в каком-то моменте в будущем оно примет Украину. Это очень нечетко, нужно использовать преимущества тех вещей, которые были сделаны. Это то, что, во-первых, Украине не нужно выполнять План членства, усиление комиссии Украина-НАТО к уровню Совета Украина-НАТО, это практические шаги, как Украина может работать с НАТО в будущем. Это нужно использовать, чтобы продолжать развивать украинские перспективы членства, и чтобы они были достигнуты, как только это будет возможно», – заявил Волкер.

По его мнению, члены НАТО не принимают Украину в Альянс потому, что не хотят воевать за нее.

«Я думаю, что они смотрят на статью 5 НАТО, которая требует защиту и означает немедленное вступление НАТО в войну. И они не хотят, чтобы эта война стала войной НАТО против России, это, во-первых. Во-вторых, Россия имеет ядерное оружие. Они не хотят дать Путину основания для использования или рассмотрения им использования ядерного оружия», – резюмировал Волкер.