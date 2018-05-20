20.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Курт Волкер разозлил украинских националистов

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук от партии Олега Ляшко разразился резкой критикой в адрес спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера.

Причиной стало заявление американского посланника в интервью BBC о том, что большинство населения Донбасса составляют этнические русские, а потому Россия, якобы, должна «вывести свои войска», чтобы помочь соотечественникам.

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«Такие слова спецпредставителя США по Донбассу Курта Волкера свидетельствуют о том, что, при всём уважении, он слабо ориентируется в исторических и политических реалиях этого региона.

Большинство жителей Донбасса – этнические украинцы, которых методично на протяжении более века русифицировала кремлевская банда. Этническое происхождение и язык общения – это совершенно противоположные вещи, сочетать которые могут только невежды.

Отечественный МИД обязан провести объёмную разъяснительную работу с историческим экскурсом для наших зарубежных партнёров», – потребовал Мосийчук.