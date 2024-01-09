Курт Волкер: Штурм Крыма невозможен – только ракетные удары

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США и Запад готовы к тому, что передача Украине нового высокоточного дальнобойного оружия для бомбёжек Крыма спровоцирует Россию на удары по ВСУ ранее не использовавшимся в СВО вооружением.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Волкеру напомнили слова президента Зеленского в интервью британскому журналу «Экономист» о том, что в 2024 году приоритетной задачей ВСУ будет «изоляция» Крыма, и спросили, готовы ли США и другие союзники к такому вызову, учитывая, что это может спровоцировать Россию применить оружие, которое ещё не использовалось в войне.

«Думаю, да. США и Запад готовы к этому. И есть несколько важных нюансов. Если говорить о наступлении, каких целей можно достигнуть, изоляция Крыма и перерезание линий поставок в Крым из России – это понятная и возможная цель, и эту цель поддерживают США и Запад. Думаю, у США есть понимание, что использование украинских сухопутных сил для того, чтобы получить контроль над Крымом, может быть очень сложной задачей и стоить слишком много. Однако использование систем дальнего огня, чтобы перерезать линии поставок – для этого есть поддержка. И это снова ставит вопрос о видах вооружения, которые должна получить Украина. Потому что мы должны предоставить Украине высокоточное оружие дальнего радиуса действия, чтобы помочь Украине выполнить это задание», – заявил Волкер.