Курт Волкер: «Тональность Вашингтона меняется, Путин требует слишком много!»

Нужно давлением и санкциями вынуждать Москву принять «полное и немедленное» прекращение огня.

Об этом бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил в комментарии «DW», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал слова Трампа, который назвал «незахват всей Украины уже уступкой» России.

«Мне кажется, президент Трамп уже жалеет об этих словах, потому что согласиться на «не пытаться захватить дом своего соседа» явно не является уступкой. Это ни о чём. И вы правы, на Украину оказывается большое давление.

Я думаю, сейчас мы уже на этапе, когда украинские и американские интересы очень тесно согласованы, и это помогло продемонстрировать, что именно Путин хочет продолжения этой войны»,– трепался Волкер.