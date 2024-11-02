Курт Волкер запутал украинскую аудиторию – сначала обещал «перемогу», а закончил «зрадой»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп действительно не очень озабочен судьбой Украины, однако в пользу Киева может сыграть то, что он не захочет брать на себя ответственность за поражение, допущенное при Байдене.

Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошего ответа нет, но нет и катастрофического. Действительно, есть люди вокруг Трампа, которые очень мощно поддерживают Украину, а есть такие, которые этого не делают. Но я думаю, что ими движут какие-то личные мотивы. И то, что за него говорит, это то, что он не хочет провала, он не хочет, чтобы при его власти Украина бы потерпела поражение, и его бы признали за это ответственным. Он хотел выйти из Афганистана и согласился с Байденом, что быть там не соответствует долгосрочным американским интересам, но он же сам не отвёл войска, потому что понимал, что это потенциально может быть катастрофическим, чем это и стало уже при Байдене. То же самое с Украиной. Он не хотел бы, чтобы Украина проиграла», – сказал Волкер.

«Однако есть определённая динамика, кроме того, в том, чтобы достичь мира через силу. Он всегда говорит, что Байден слабый, он говорит, что причина того, что вообще началась война – это слабость Америки. Поэтому ему надо сделать Америку снова сильной, не только великой. И мне кажется, что с первого дня, и это может быть следующий день, сразу после выборов, он позвонит Путину и скажет: «выведи войска до 20 января!». Может, сделает, а может, не сделает, гарантий нет. Может и в обратном направлении всё двигаться», – американец под конец неожиданно озадачил украинскую аудиторию, так и не понявшую, чего ждать – «зрады» или «перемоги».