Курта Волкера отправили в пешее эротическое путешествие

05.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Спикер МИД РФ Мария Захарова язвительно прокомментировала заявление спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера об усилении или введении новых антироссийских санкций в случае, если Москва не освободит сдавшихся в плен украинских моряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Курт Волкер, как записано у него в мандате, как мы понимаем, должен заниматься содействию урегулированию ситуации на Украине, а складывается ощущение, что в его мандате написано, что он должен заниматься усугублением ситуации на Украине и в регионе (в Донбассе – ред.) в целом. Все его заявления, интервью, статьи настолько не соответствуют дипломатической практики и настолько далеки от урегулирования, что просто диву даёшься», – отметила она.

«Во-вторых, странно слышать от представителя США заявления относительно того, что люди, в отношении которых заведены соответствующие уголовные дела, арестованные не по надуманным предлогам, а в связи с конкретными действиями по нарушению государственной границы, требует их немедленного освобождения. Очень хочется услышать от Волкера такой же пафосный комментарий в отношении Марии Бутиной», – добавила Мария Захарова.

Она также высказалась касательно заявлений представителей Госдепа США в ходе заседания Североатлантического совета, где американцы пригрозили России «болью и последствиями».

«Я посмотрела оригинал и, честно говоря, не согласна с переводом многих российских СМИ. На самом деле фраза более сложная, нежели её перевели. Её сократили, оставили смысл. Мне кажется, она просто сложно и неудачно построена, и перевод оказался тоже странным.

Вопрос, конечно, что хотели сказать наши американские партнеры? Но все такого рода заявления, а их из Вашингтона приходит немало, похожи на риторику обезумевшего доктора, «Хирурга Зло». «Последствия», «боль», «действия, которые направлены не на улучшения, а на ухудшения» – какой-то сценарий для фильма ужасов. Я бы так охарактеризовала», – заявила Захарова.

«Но я призываю быть более точным с переводом. Я понимаю, что очень сложно перевести. Мы сами сидели, думали, а как это можно было бы перевести? Этот абсурд перевести невозможно, как не переводи, он получается всё равно абсурдом», – признала представитель МИДа.