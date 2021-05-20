Курти хочет, чтобы НАТО дало косовским вооруженным бандам право входить в сербские анклавы

20.05.2021, Белград, Алексей Топоров

«Премьер-министр» Косово Альбин Курти намерен отменить прежнее соглашение, согласно которому Силы безопасности Косово (FSK) могут входить в северные сербские анклавы только с разрешения командующего оккупационной миссии KFOR.

Этот вопрос глава «правительства» албанских сепаратистов поднял на заседании местного «парламента».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», выступая в Ассамблее Косово, Курти назвал соглашение в 2013 году подписанное «премьер-министром» (впоследствии «президентом», а ныне подсудимым, обвиняемым в военных преступлениях Специальным судом по Косово) Хашимом Тачи с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном «вредным». Согласно этому документу, так называемые Силы безопасности Косово (FSK) могут появляться севернее реки Ибар только после согласования этого шага с командующим международной оккупационной мисси KFOR.

«Я передал дело в прокуратуру, она его рассматривает, но не волнуйтесь, отношения между Косово и НАТО будут углубляться, – сказал Курти. – Я сказал, что это было вредное соглашение и, к сожалению, мы унаследовали его, но вопрос нельзя решить за одну встречу с НАТО».

Еще 2020 году кабинет «премьер-министра» Косово Альбина Курти пришел к выводу, что Хашим Тачи, подписав подобное соглашение с НАТО, нарушил Конституцию Косово и пытался инициировать его отстранение от должности.