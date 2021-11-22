Курти хорватскому СМИ: «Сербия ведет себя на Балканах так, как Россия на постсоветском пространстве»

«Премьер» Косово Альбин Курти считает, что Вучич хочет превратить сепаратистский анклав в «нефункционирующую державу».

Об этом глава «правительства» косовских албанцев пожаловался хорватскому изданию Večernji list, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью хорватскому изданию косовский «премьер» сказал, что Сербия ведет себя на Западных Балканах так же, как и Российская Федерация (на постсоветском пространстве), делая из Республики Сербской в БиГ Белоруссию, а из Черногории – Украину.

«В последнее время Сербия значительно увеличила свои военные расходы – она ​​тратит на армию больше, чем другие пять стран Западных Балкан вместе взятые, – пожаловался Курти. – БиГ, Черногория, Албания, Косово и Северная Македония вместе тратят не так много, как одна Сербия».

Он также сказал, что Приштина имеет желание и интерес к всеобъемлющему соглашению, но добавил, что в этом процессе гораздо больше зависит от готовности Сербии изменить свой подход и себя. На вопрос, согласится ли он на обмен территориями (населенный сербами север Косово взамен на Прешевскую долину Сербии, где живет много албанцев), Курти ответил, что никогда не пойдет на это.

«Таких решений на столе переговоров не будет. Это также причина, по которой я выиграл выборы, потому что люди Косово не хотят чего-то подобного. Я не думаю, что сербы этого тоже не хотят. Этого хочет только президент Сербии. Теперь, когда я нахожусь у власти, он больше не упоминает о демаркации с албанцами и территориальных решениях, но хочет «босниизации» Косово в форме автономного сербского образования в рамках нашей республики, чтобы превратить нас в нефункциональное государство, которое бы потерпело неудачу», – заявил лидер косовских сепаратистов.