Курти отправил боевиков на север Косово: у сербов десятки раненых

13.10.2021 15:59 (Мск), Белград, Алексей Топоров

По приказу сепаратистского режима Приштины «спецназ МВД ROSU» провело операцию «по борьбе с контрабандой» в том числе и в северных и южных анклавах Косово, изымая продукты и промышленные товары из Сербии.

В северных анклавах сербское население активно противостояло боевикам, которые применили против мирных людей огнестрельное оружие, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», «полицейская операция» прошла ранним утром в Приштине, Пече, Звечане, Южной и Северной Митровице. При проникновении в северные сербские анклавы – Северную Митровицу и Звечан боевиков так называемого спецназа ROSU, местные жители выступили им навстречу, в результате непрошеные гости были вынуждены отступить.

В результате применения боевиками огнестрельного оружия, свето-шумовых гранат и слезоточивого газа минимум один серб был тяжело ранен, получив пулевое ранение, пострадали несколько десятков человек.

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«Сегодня утром в девять утра по приказу психопата Альбина Курти полицейские вместе с членами ROSU штурмовали север Косово, – отреагировал на произошедшее директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. – У нас десятки раненых. Серьезно ранен Сречко Софроньевич, человек, который в настоящее время борется за свою жизнь. Жестокость Курти спровоцировала хаос на севере Косово и Метохии. Сербам удалось выгнать ROSU, который уже в седьмой раз вооруженный до зубов вторгся на север Косово и Метохии, вступив в противостояние с безоружным сербским народом».

Показав фотографии конфискованных упаковок соков и шоколадных конфет, Петкович спросил, является ли контрабанда продуктами питания достаточной причиной вторжения в северное Косово и Метохию с бронетехникой и создания там атмосферы войны.

«Рано утром полиция Косово в целях борьбы с контрабандой начала рейды в нескольких разных местах в Приштине, Пече, а также в Северной и Южной Митровице, – прокомментировал произошедшее «премьер» албанских сепаратистов Альбин Курти. – Этим действиям полиции предшествовало тщательное расследование, и они были инициированы и согласованы с компетентными прокуратурами и судами. Изъяты товары, что является вещественным доказательством. Мы не потерпим преступность и преступные группы, и будем и дальше бороться с ними, предотвращая контрабанду. Сегодняшние полицейские действия закончены. Я призываю граждан Северной Митровицы не становиться жертвой некоторых средств массовой информации Сербии, которые защищают преступность, коррупцию и контрабанду и хотят их политизировать».

«В то время как во всех регионах полицейская операция прошла без проблем, в северной части Митровицы преступные группы собирались организованным образом, перекрывали дороги различными транспортными средствами, использовали газовые балончики, шоковые бомбы, стреляли из огнестрельного оружия и ручных гранат, нападая на сотрудников таможни и полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей, – сказано в специальном заявлении «косовской полиции». – В связи с созданной ситуацией, непосредственной угрозой для сотрудников, с поджогом служебных автомобилей полиция Косово была вынуждена принять меры с использованием необходимых законных средств для обеспечения безопасности должностных лиц, участвующих в операции, гражданам этого района была предоставлена ​​возможность свободного передвижения.

В результате обстрела сотрудников полиции из различных средств поражения шестеро сотрудников получили телесные повреждения, в том числе пятеро албанских полицейских и один серб. Согласно первоначальной информации, один гражданин, причастный к нападению на сотрудников милиции, получил ранения».

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По словам очевидцев «операция» боевиков в Северной Митровице началась в восемь утра с того, что те вломились в аптеку, изъяв оттуда медикаменты, не имеющие соответствующих документов не признаваемой сербами и Сербией «Республики Косово», а далее повторили все это в отношении нескольких магазинов.

Противостоявший боевикам ROSU молодой серб из Звечана Сречко Софрониевич, получивший огнестрельное ранение, до сих пор находится в тяжелом состоянии в клиническом центре Северной Митровицы.

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Президент Сербии Александр Вучичи экстренно прибыл в граничащую с Косово Рашку, чтобы встретиться с представителями северных сербских анклавов Косово.