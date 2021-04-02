Курти поставил жулика на должность «замминистра финансов» Косово

02.04.2021, Белград, Алексей Топоров

«Премьер-министр» Косово Альбин Курти назначил «заместителем министра финансов» Газима Рахмани, ранее осужденного за растрату государственных средств.

Рахмани и по сей день не вернул в казну края тысячи евро, назначенные ему судом в качестве штрафа.

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«Уважаемые граждане, сегодня я получил послание от премьер-министра, господина Альбина Курти и вице-премьера, госпожи Эмилии Реджепи, согласно которому я был назначен заместителем министра финансов, труда и денежных потоков, – написал Газим Рахмани на своей странице в фейсбук. – С честью и ответственностью я буду продолжать вносить свой вклад в жизнь страны и граждан Косово».

В октябре 2018 года судом первой инстанции в Приштине Рахмани был осужден после того, как было установлено, что, выполняя функции заместителя министра в Министерстве труда и социального обеспечения, он растратил государственные деньги для личных нужд.

По версии обвинения, в период с июня 2015 года по январь 2016 года он снял 12 тысяч 363,40 евро с официальной банковской карты, предназначенной для использования за рубежом косовскими «чиновниками», не уведомив об этом госструктуры. За это преступление Рахмани был приговорен к шести месяцам лишения свободы, однако тюремный приговор был заменен штрафом в размере 3тысячи евро.

Также ушлого «чиновника» обязали вернуть 4 тысячи 858,89 евро Министерству труда и социальной защиты, поскольку ранее он уже вернул этому ведомству 7 тысяч 504,51 евро.