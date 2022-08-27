Курти угрожает косовским сербам спецназом

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Череда противоречивых заявлений «премьер-министра» самопровозглашенной Республики Косово Альбина Курти об отношении к сербам края снова стала триггером для Белграда.

Ситуация в регионе остается напряженной в связи с отложенной до 1 сентября реализацией решения албанских властей о замене автомобильных номеров и новых документах для въезда в Косово и Метохию. Решение должно было вступить в действие с 1 августа, но в итоге оно привело к массовым акциям протеста косовских сербов и едва не закончилось вооруженным конфликтом.

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В очередном своем высказывании Курти подчеркнул, что никто не помешает спецотряду полиции ROSU заходить на территории косовских анклавов на севере края, когда это потребуется. При этом он забыл, что согласно Резолюции Совбеза ООН 1224 разрешение на въезд полиции могут дать только мэры этих городов.

Директор Управление по Косово и Метохии Петар Петкович ответил на это, заявив, что Альбин Курти напрасно пытается ставить какие-то новые условия и шантажировать Белград, а также заставить его признать самопровозглашенное Косово. Этого никогда не произойдет, пока Александр Вучич является президентом Сербии.

«Для Белграда единственным, что может быть предметом переговоров с Курти и Приштиной, является восстановление полного ооновского порядка и компетенции миссии МООНК в Косово и Метохии, полное соблюдение устава ООН, а также строгое соблюдение Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН», — отметил Петкович.

Он также отметил, что Курти делает все, чтобы саботировать нормализацию отношений в то время, когда Белград прилагает сверхчеловеческие усилия, чтобы найти выход из нынешнего кризиса.

«В который раз Курти показал, что не хочет строить мир, а хочет его разрушить, обрушить стабильность и любые попытки нормализовать отношения. Проще говоря, Курти готов уничтожить все, к чему прикасается, особенно когда речь идет о диалоге между Белградом и Приштиной», — заключил Петкович.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что впереди у страны – трудная борьба за выживание сербского народа в Косово и Метохии и что единственно правильная политика состоит в том, чтобы максимально сохранить мир.