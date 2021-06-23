Курти запрещает Сербии провести эксгумацию останков убитых в Косово сербов

23.06.2021, Белград , Алексей Топоров

Председатель Комиссии правительства Сербии по пропавшим без вести Велько Одалович отреагировал на заявление «премьер-министра» Косово Альбина Курти о том, что тот не допустит эксгумацию в местах массовых убийств сербов.

Одалович выразил надежду, что Брюссель, Вашингтон и международные организации надавят на Приштину с целью снятия подобного запрета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Велько Одалович

Глава сербской правительственной комиссии выразил надежду, что все, кто поддерживает Приштину – Еврокомиссия, посольства, Брюссель, с учетом того, что тема пропавших без вести в Косово обсуждалась на международном уровне, отреагируют на заявления Курти соответствующим образом.

«Мы испытали шок, когда услышали, что Курти, хотя он знает наши требования и уверен, что сербские жертвы находятся в этих местах, не позволит там провести поисковые работы. Такое заявление крайне безответственно, – сказал Одалович. – Мы ожидаем, что представители международного сообщества будут иметь достаточно сил, чтобы заставить Приштину обсудить эту тему в июле, когда диалог продолжится, и продолжить решать судьбу пропавших без вести».

Председатель Комиссии отметил, что в Косово и Метохии по-прежнему разыскиваются 1тысяча 639 человек, из которых 570 – сербы и другие неалбанцы. Также он отметил, что в заявленной для поиска части Косово и Метохии было 143 незаконных тюрьмы, где сербов пытали и убивали, и что Комиссия поделились всеми доказательствами с прокурором, и поэтому было предложено обыскать озеро Ливочко.

«Нет альтернативы или другого механизма или волшебной палочки, вы должны тщательно, терпеливо переходить от места к месту, от информации к информации, от могилы к могиле, чтобы достичь цели, которая успокоила бы семьи пропавших», – заключил Одалович.