«Курва, вон отсюда!» – В Польше резко изменилось отношение к украинцам

26.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Погром автобусов с эвакуированными из Китая под Полтавой резко изменил отношение к гастарбайтерам с Украины в Польше. Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, ссылаясь на рассказ своего товарища, уехавшего в Варшаву на заработки.

«По соображениям безопасности, чтобы он не лишился работы, ФИО называть не буду. Знаю этого человека уже лет 18, так как жили в одном городе. Вот что он мне рассказывает:

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«Украинцам стало очень тяжело жить, и это связано с тем, что в Украине поддерживают Бандеру и других пособников убийц. Чувствуется буквально везде: в магазинах, на рынках, предприятиях, а после последнего приема своих же граждан с Китая, так называемой эвакуации, нас стали ненавидеть еще хуже.

Я захожу частенько в один польский бар возле моего дома, так как живу давно здесь, познакомился с барменами – все они поляки, неплохо разговаривают на русском, украинском. В моем районе живет много русских, украинцев, то есть трудовых эмигрантов.

В последнее время со мной прекратили здороваться официанты с этого бара, притом даже подавать руку. Я не мог понять почему, и решил выяснить через своего польского друга, он подошел к одному бармену и спросил у него: почему вы с моим другом не здороваетесь?

Тот бармен сказал: позови своего друга, мы ему в глаза скажем, а ты переведешь. Польский мой друг меня подозвал, и он прямо в глаза сказал: «Вас родила не та мать, вас родила курва (блядь), поэтому вы нехорошие люди, даже своих сограждан не смогли принять, вас надо гнать с Польши».

Тот бармен нажал на кнопку, вызвал охрану и сказал: «Курва, вон отсюда и ты вместе с ним, чтоб больше вас здесь и видно не было!».

Вот что со мной, Алексей, произошло. Хочу тебе сказать, что все газеты, телевидение, пестрят, как украинцы обошлись со своими же украинцами. Просто нас здесь все больше перестали уважать. Там, где я работаю, если ко мне еще более-менее, то к простым рабочим с Украины после этого скандального украинского коронавируса стали относиться как к курве, свиньям и рабам.

Напоследок хочу тебе сказать, что сейчас я ищу новую работу, собираюсь поехать в Германию, так как здесь в последнее время стало невыносимо жить из-за отношений между двумя странами. Как только я найду новую работу, я обязательно тебя найду».

Мне печально было читать эту историю. Как говорится в мудрой пословице: не пили сук, на котором сидишь. Украинцы, задумайтесь, кто вами руководит, и какую шваль вы привели к власти, и чем это может закончиться для вас всех», – заключил Журавко.