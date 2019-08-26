«Курвы второго сорта». Украинцы рассказали, кем их считают в Польше

26.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские гастарбайтеры в Польше живут в адских условиях и зарабатывают в среднем 500-600 евро в месяц, ночуя в переполненных хостелах или прямо на работе.

Об этом пишут «Аргументы и факты», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание приводит рассказ Михаила Бабенко из Винницы, который работает грузчиком в польском супермаркете. Зарабатывает он 650 евро в месяц и копит деньги, чтобы открыть бизнес на родине.

«Как закрою глаза – так моментально и засыпаю. Согласно законам ЕС, работать больше 8 часов нельзя, но я ежедневно разгружаю здесь продукты с утра до позднего вечера. Похудел на 10 кг, ем чёрт знает что, экономлю. Я зарабатываю 650 евро в месяц. Это отличные деньги, подкоплю и через пару лет открою в Виннице своё дело», – делится украинец.

На 200 евро в месяц меньше зарабатывает Оксана Минченко из Ровно. Она работает сиделкой у польской пенсионерки. Женщина рассказала, что ради работы ей приходится регулярно терпеть нападки на себя и оскорбления.

«Пенсионерка злая, постоянно на меня кричала, оскорбляла… Один раз я подала ей воду, а она мне её в лицо выплеснула. Мою подругу хозяйка вообще ударила, назвала «украинской курвой». Терпим, а что делать… Мы же нелегалы – выгонят взашей», – жалуется заробитчанка.

«А какой выбор? – пожимает плечами Денис из Львова, только что отправивший своей семье 1000 евро. – Нам говорят: будьте патриотами, оставайтесь дома. Но разве я смогу такие суммы заработать у себя? Напротив, тотальной безработицей нас просто выпихивают в Польшу. На словах политики заявляют: мол, куда ж вы бежите, Украина без вас не продержится! Однако на деле им это выгодно – больше валюты поступит в страну».

По данным польского Нацбанка, сегодня только легально в стране работают более 1,5 миллионов украинцев и количество эмигрантов ежегодно растет, несмотря на рост антиукраинских настроений среди польских националистов.

«Сами поляки на ставки меньше 1000 евро идут весьма неохотно. Несмотря на это, массовое присутствие иностранной рабочей силы вызывает злость среди националистов и ультраправых. Случаются драки, а то и похуже. В июле в общежитие украинских рабочих, строивших в Варшаве метро, бросили бутылку с «коктейлем Молотова». Только чудом никто не погиб, а ведь это не нелегалы, их наняли официально. Стены подъезда исписали краской с оскорблениями: «Украинские твари, быдло, убирайтесь к себе домой».

Сначала у нас относились к гастарбайтерам с Украины покровитель­ственно, со снисхождением, считая их людьми второго сорта, теперь есть попытки их устранить», – подчеркнул польский журналист Мачей Вишневский.