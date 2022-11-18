«Кусайте со стороны Курил! Кусайте со стороны Абхазии!» – во Львове требуют открыть новые фронты против РФ

18.11.2022  16:52 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Галичина, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Противники России должны атаковать ее одновременно со всех сторон – от Курил до Абхазии.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Противники России должны атаковать ее одновременно со всех сторон – от Курил до Абхазии....

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По мнению Дроздова, Россия сейчас находится в уязвимом состоянии, поэтому такие удары для РФ будут очень чувствительными.

«Я за максимальный движ, то есть, за расширение всех фронтов вокруг России. Я давно этого ждал. Когда зверь в таком уязвимом состоянии, то сам Бог велел его кусать со всех сторон.

Кусайте со стороны Курил, кусайте со стороны Абхазии, кусайте со стороны Грузии, кусайте со всех сторон, где Россия натворила дел, и где она должна получить под дых», – упивался от безнаказанности Дроздов.

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