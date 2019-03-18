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18.03.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Сюжет дня, Украина
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Кусала или сосала? – Украина обсуждает фото Тимошенко с сосиской

Украинская общественность потешается с очередной пиар-акции Юлии Тимошенко, которая накануне выборов эксплуатирует образ близкого к простому народу политика.

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Накануне Тимошенко позировала перед телекамерами на заправке, убеждая обывателя, что, как и обычные украинцы, иногда не брезгует перекусить сравнительно дешевым хот-догом.

Политолог Олег Хавич считает рекламную акцию Тимошенко явно неудачной.

«При взгляде на фото может возникнуть ряд вопросов. У невоспитанных людей – «Кусала или сосала?». У воспитанных – «Почему замужняя дама без кольца?». У спецов – «Какого х*ра охраняемое лицо садится рядом с водителем?» – язвительно комментирует Хавич в своем блоге.

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