Кустурица: НАТО отрезал нам путь в Россию, но Москва вернётся сама

27.01.2020, Москва, Елена Острякова

На пути сближения России и Сербии есть целый ряд геостратегических проблем, которые под силу решить только Москве.

Об этом в интервью сайту «Балканист» заявил известный сербский режиссер Эмир Кустурица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас НАТО отрезал нам путь к России, включив в альянс Венгрию, Румынию, Болгарию. Свой геостратегический подход они реализовывали очень внимательно.

Болгария и Румыния стали частью Евросоюза, хотя они ни по одному критерию не могут быть впереди нас. Европа превратилась в евроатлантическую категорию, стала эдаким американским бастионом», – делает вывод Кустурица.

При этом он полагает, что у Сербии нет шансов вступить в Евросоюз, и в конце концов, она станет частью Евразийского экономического союза. Надежды на перемены он связывает с окончанием строительства сухопутной части газопровода «Турецкий поток».

«В результате нашего европейского пути мы, быть может, станем частью Евразии. В следующие 20 лет все коренным образом изменится. И тот факт, что в Сербию придут российские энергоресурсы, говорит о том, что общее экономическое будущее у наших стран есть. Момент, когда мы начинаем сближаться ещё больше — с помощью газопровода и энергоресурсов, наступает только сейчас», – заключил Кустурица.