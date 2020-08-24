Кустурица ответил сербскому кинолибералу- противнику монумента от русского мастера

24.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Либеральный сербский кинорежиссер Горан Маркович назвал «безвкусной грудой» памятник основателю сербской государственности Стефану Немане работы русского скульптора Александра Руковишникова, который собираются в Белграде.

В ответ знаменитый сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица попросил коллегу перестать бороться «со злокачественным русским влиянием».

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Реконструированная Савская площадь, на которой планируется установить 23-метровый монумент Стефану Немане должна стать самой большой пешеходной зоной Белграда: её территория составит 12 тысяч квадратных метров.

Проект памятника Стефану Немане на Савской площади Белграда.

Сам монумент, выполненный прославленным русским скульптором, уже прибыл в Сербию из Москвы. Открыть новую площадь и памятник планирует лично президент Сербии Александр Вучич.

При этом проект вызвал негативные отклики в среде сербских прозападных либералов, среди которых оказался и режиссер Горан Маркович, написавший открытое письмо члену жюри, утвердившему проект, своему коллеге Эмиру Кустурице.

«Мне непонятно, как тебе не противна та куча бессмысленного чугуна высотой в 23 метра?- написал Маркович. – И почему ты не убежал из жюри, которое принесет эту груду безвкусицы на бывший вокзал. Ты сам знаешь, что любая диктатура предпочитает таким образом давить на человечка. Со времен нацизма, когда выставлялись мускулистые мужчины с глазами в светлое будущее до жемчужин соцреализма, таких как памятник Сталину высотой в 24 метра в Сталинграде (Волгоград), который на тот момент был самым большим памятником в мире….

Существуют сотни других подобных примеров мании величия… Я уверен, что тебе не нравится то, что ты выбрал, но, по крайней мере, скажи об этом громко и ясно. Иначе куда отправится твоя душа?».

Ответ Эмира Кустурицы либеральному коллеге получился не менее резким.

«Ты просишь меня морально дистанцироваться от памятника, и от автора, создавшего памятник Леннону в Нью-Йорке, русскому царю в Москве, и нет смысла перечислять всю красоту, которую русский художник и академик Александр Рукавишников установил по миру. Если бы меня просили публично призвать тебя что-то поменять, я бы настоял на том, чтобы ты прекратил борьбу со «зловредным российским влиянием»….

Вместо этого, я призываю тебя заострить внимание на страданиях христиан в Косово и Метохии и в Черногории. Не только из-за христианской культуры, но и из-за светской гражданской политики, которой, в отличие от меня, ты занимаешься… Это нехорошо, когда безбожник упоминает о душе в контексте «где будет моя душа», если я не буду дистанцироваться от решения жюри, которое якобы уничтожит Белград, – это произвол режиссера, творческий багаж которого иссяк, который годами избегал политики в фильмах. Теперь политика стала твоей судьбой….», – призвал режиссер.

При этом он отмечает, что Маркович вряд ли верит в бессмертие души, поскольку в свое время снял фильм о сером кардинале цветных революций Бернаре-Анри Леви, идеологически обслуживавшего афганских моджахедов против СССР, бошнякских и косовских сепаратистов в их борьбе с сербами, агрессию Грузии против Южной Осетии, сирийскую и ливийскую оппозицию, майдан на Украине, «политическое насилие в России» и нынешние белорусские протесты.

«Человек, снимающий фильм о Бернарде Леви, теряет лицензию деятеля культуры, и не имеет права формировать моральные нормы, не говоря уже о том, чтобы интересоваться судьбой чьей-либо души и беспокоиться о ее движении. Итак, твой крик о моей душе был признанием той пустоты, в которой живет один бездушный тип», – заключает Кустрица.

Александр Руковшников возле фрагмента памятника Стефану Немане.

Горан Маркович – сербский кинорежиссер, получивший признание в Европе и в мире, неоднократно становившийся призером престижных кинофорумов. После развала Югославии снимает в основном политически ангажированные в западном либеральном духе работы, такие как «Тито и я» (сатира на социалистическую Югославию), «Кордон» (воспевавшую протесты против Милошевича) и «Турне» (ленту, в которой сербы выставляются главными виновниками войны в Югославии).

Горан Маркович.