Кустурица: Россия прекращает трагедию, которую Киев длит восемь лет

12.05.2022  15:55 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Балканы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сербия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Страдания гражданских людей на территории Донбасса и Украины вызваны действиями Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил всемирно известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

Страдания гражданских людей на территории Донбасса и Украины вызваны действиями Соединенных Штатов. Об этом,...

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«Россия в феврале этого года захотела прекратить трагедию, которую Киев длит восемь лет. Запад рассказывает о ней человечеству, перемешивая причины и следствия. На самом деле, это война против русскоговорящего населения Донбасса, Луганска и Крыма, которое не захотело оставаться с Украиной, враждебной к нему.

Причем война против Донбасса была не украинским решением, а американским. Киев лишь подчинился, стянув в Донбасс большую часть своих вооруженных сил», – сказал режиссер «Известиям».

Он добавил, что в итоге и в Донбассе, и на Украине страдают гражданские люди, женщины, дети.

«К этому привели именно действия США, а не введение российских войск. Интересно то, что, когда бомбили Сербию, наших погибших называли «сопутствующей жертвой», а о том, что происходит на Украине, говорят: «Бедные гражданские, бедные дети». Это всё заранее подготовленная концепция, которую не вчера начали воплощать. Это началось с госпереворота на Украине, майдана, сожженных в Одессе людей», – убежден Кустурица.

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