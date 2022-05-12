Кустурица: Россия прекращает трагедию, которую Киев длит восемь лет

Страдания гражданских людей на территории Донбасса и Украины вызваны действиями Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил всемирно известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Россия в феврале этого года захотела прекратить трагедию, которую Киев длит восемь лет. Запад рассказывает о ней человечеству, перемешивая причины и следствия. На самом деле, это война против русскоговорящего населения Донбасса, Луганска и Крыма, которое не захотело оставаться с Украиной, враждебной к нему.

Причем война против Донбасса была не украинским решением, а американским. Киев лишь подчинился, стянув в Донбасс большую часть своих вооруженных сил», – сказал режиссер «Известиям».