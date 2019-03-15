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15.03.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия
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Кустурица сделал сенсационное заявление о сербах и России

Сербии необходимо отречься от бывшего лидера Югославии Иосифа Броз Тито, который в свое время сделал ставку на Великобританию.

Об этом в интервью “Российской газете” заявил известный сербский режиссер Эмир Кустурица, недавно занявший должность  советника председательствующего в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорада Додика (президент Республики Сербской, входящей в состав БиГ).

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“Хочу отметить, что Додик сделал правильный выбор, предпочтя Западу развитие партнерских отношений с единственным историческим союзником сербов – Россией. При этом сербы иногда, как младшие братья, обижаются, что русские нам мало помогают, забывая, что России необходимо защищать свыше 60 тысяч километров государственной границы”, – отметил Кустурица.

Он также полагает, что проблемой для сербов является то, что на протяжении долгого времени у них была коррумпированная Западом элита.

“Думаю, настал момент, когда Сербии необходимо отречься от Иосипа Броза Тито. В этом есть смысл. Поскольку тот, лавируя между Черчиллем и Сталиным, выбрал первого. Сегодня Россия имеет значительные сырьевые запасы, развитую экономическую систему. Когда вы приезжаете в Москву, то видите не только оригинальный российский город, но и большой европейский центр.

Нельзя победить Евразию, нельзя даже пытаться с ней воевать. Пытаться воевать с Россией означает воевать с Евразией. Резюмирую – Сербия должна однозначно определиться и окончательно встать на сторону Евразии, поскольку там находится будущее Европы. Европа без России будет старым музеем, где останутся только пожилые люди”, – убежден Кустурица.

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