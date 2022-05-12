Кустурица: Со времен Гитлера не было такого очернения русских

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Новости Украины

Запад не может отказаться от идей, которые пытался реализовать еще Гитлер во время похода на Восток.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил всемирно известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

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«То новое, что мы видим сегодня, с чем мир не сталкивался с гитлеровских времен, — это невиданная пропаганда, которая в своем стремлении очернить и уничтожить всё русское, дошла до предела», – сказал Кустурица «Известиям».

Также он говорит, что мы живем «в очень странном периоде истории: сегодня в Европе отсутствуют пацифистские движения».

«Последний раз такое тоже было в гитлеровские времена. Сейчас в Европе вообще отсутствует идея пацифизма. Нет ничего подобного тому, что было после вьетнамской войны. Люди стали нечувствительны к войне», – добавил режиссер.

При этом, продолжает он, есть те, кто готов закачивать деньги на Украину, чтобы продлить войну.

«Те, кто финансировали майдан, пытаются сделать еще более тяжелый поворот, потому что Запад не может отказаться от идеи, которую пытались реализовать и Наполеон и Гитлер, а именно — завладеть российскими ресурсами, заполучить Сибирь и ее богатства. И это самая большая проблема», – считает Кустурица..