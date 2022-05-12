Кустурица: Тоталитарная олигархия пытается отменить русский народ

12.05.2022  14:34 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Балканы, Дзен, Культура, Россия, Сербия


Сегодня предпринимаются попытки упразднить существование российской культуры и даже народа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица.

Сегодня предпринимаются попытки упразднить существование российской культуры и даже народа. Об этом, передает корреспондент...

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Издание обратило внимание, что мир, который называют «цивилизованным», отказывается от всего русского, а на Сербию, которая продолжает держать связь с Россией, оказывается сильнейшее давление, и поинтересовалось, как россиянам и сербам достойно пережить это время.

«Мы должны держаться своих корней — и держаться крепко. Мы не должны воспринимать на веру то, что находится вне исторического контекста и должны давать оценку таким высказываниям. Тот, кто говорит, что Достоевский — это писатель, которого надо запретить, является частью тоталитарной олигархии. Когда кто-то увольняет Гергиева, он хочет дать понять России, что отказывается от нее», – сказал режиссер «Известиям».

По его словам, существование культуры — это во всех смыслах существование народа.

«Поэтому мы имеем дело не с отменой культуры как таковой, а с отменой целого народа. Россия должна быть к этому готова и предпринять действия, чтобы защитить себя», – резюмировал Кустурица.

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