Кувалда для перебежчика-вагнеровца: от Зеленского требуют объяснений

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Новости Украины

В сети появилось вызвавшее резонанс видео, на котором, как утверждается, демонстрируется казнь перешедшего на сторону Украины бойца ЧВК «Вагнер».

На ролике показан некий Евгений Нужин, бывший заключенный, который рассказывает, завербовался в ЧВК, чтобы потом сдаться Украине и «воевать против русских».

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Затем он говорит, что в итоге оказался в Киеве, где после удара по голове на улице был похищен неизвестными.

«Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить», – сказал Нужин.

Едва он это произнес, как последовал удар кувалдой по его голове, затем еще один, после чего запись обрывается.

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин , отвечая журналистам на просьбу прокомментировать видео, заявил:

«Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине».

При этом тех, кто казнил предателя, он назвал «недобрыми, но справедливыми».

«Мне кажется, этот фильм называется «Собаке собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало», – добавил Пригожин.

Ролик тем стал предметом обсуждения и различного рода версий. Так, киевский политолог Василий Стоякин не исключил инсценировку и считает, что есть два варианта

«Постановка ЦИПсО. Тут следует только порадоваться филигранной реакции Пригожина. С одной стороны, указал на то, что это именно постановка, с другой – не оставил ни тени сомнения, что так будет с каждым», – отметил эксперт.

Впрочем, если ролик реальный, то он недоумевает.

«Тогда возникает вопрос к «вагнерам» – ребята, если вы в состоянии проводить такие операции в Киеве, то почему на видео какой-то лох. а не Буданов или Арестович?», – задается вопросом Стоякин.

В свою очередь антироссийский либеральный проект Gulagu.net, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Нужина выдали по обмену. Правда, другой источник заявил, что перебежчика действительно похитили.

Затем был опубликован новый пост, в котором со ссылкой на якобы источник в ЧВК «Вагнер» говорится следующее:

«Источник Gulagu.net в НВФ «ЧВК Вагнер»: «Нужина мы забрали. Евгений Викторович через свои связи в Генштабе и ФСБ поставил условие – забрать Нужина и любой ценой вернуть его. Силами контрразведки была вброшена украинской стороне дезинформация о том, что якобы Нужин является двойным агентом и хочет внедриться в «Легион» с целью осуществления разведывательной работы. Как результат – посеяли сомнения, + Нужин не прошёл полиграф. В это время наши выставили условие – все обмены прекращаются до выдачи Нужина Е.А. После некоторых раздумий в Киеве было принято решение об обмене».

После этого «гулаговцы» потребовали от президента Украины Владимира Зеленского объяснений.

«Мы, правозащитники, хотим понять: это ЧП и сбой системы, это чья-то ошибка, это отказ Украины от программы обеспечения безопасности сдавшимся в плен или что-то иное? Евгений Нужин в любом случае имел право на жизнь и он давал интервью украинским журналистам, доверяя гарантиям безопасности и сохранения жизни. В одном из интервью он даже высказал желание воевать на стороне Украины», – заявил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

А военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» называет эту историю «важной».

«А потому что это подтверждение слов владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что дезертиров ждет только смерть. А еще это, наверное, самая мощная и эффективная пиар-акция ЧВК: слова с делом не расходятся, а зекам с поля боя никто сбежать не даст. Один сбежал — эффект закономерен», – отмечается в публикации.

Авторы указывают, что первоисточником видео стал телеграм-канал НЕТВОЙНЕ, который впервые появился в марте и сперва ограничивался репостами и ситуативными сообщениями.

«9 ноября на канале появилось некое письмо от ветеранов АТО, которые потребовали от губернатора Санкт-Петербурга Беглова закрыть «ЧВК Вагнер Центр» и угрожали терактами. От подобного скандала — пускай и существовавшего исключительно в медиапространстве — основную выгоду получит далеко не Беглов. То, что канал могут вести люди из Санкт-Петербурга, косвенно подтверждает сделанная в тот же день запись с некими пластилиновыми человечками и «слабым протестом» в Санкт-Петербурге. Согласитесь, едва ли бы действительно проукраинский канал стал бы такое подсвечивать», – полагают аналитики.

При этом, говорится в материале, «предположительно Нужин был в числе лиц, попавших в списки при последнем обмене военнопленными 10-11 ноября».

«Нужина могли заказать украинцам его бывшие работодатели, которые зека о подобном исходе предупреждали. Так что вопросы с тем, кому именно принадлежит первоначальный ролик, можно исключить. Никому на Украине дезертиры не нужны — они такое же пушечное мясо, которое при удобном случае продадут. С дезертирами в ЧВК вопрос стоит ребром. А если человек ещё захотел медийной славы, он ее получает — причем посмертно», – резюмирует «Рыбарь».