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Кузбасс играет большую роль в поддержке прифронтовых регионов – вслед за Донбассом экстренная помощь направляется в Курскую область, подвергшуюся вторжению украинских неонацистов.

Накануне из Новокузнецка в Курск отправились фуры с гуманитарной помощью.

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«Когда стало известно о нападении украинских нацистов на Курскую область, сразу созвонился с врио губернатора региона Алексеем Смирновым, спросил, какая помощь нужна. Мы знакомы лично, заверил коллегу, что курян мы в беде не оставим. Две машины с гумпомощью ушли из Кемерово в понедельник. Новокузнечане также собрали продукты питания, одежду, предметы первой необходимости и постельные принадлежности», – рассказал врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

Кстати, машины в Курск провожал и находящийся здесь с рабочим визитом министр энергетики РФ Сергей Цивилев, выходец из Кузбасса, который продолжает опекать угольные регионы – как свой родной, так и ЛДНР.

А буквально несколько дней назад делегация Кузбасса посетила Донбасс, причем, одну из самых «горячих точек» – Горловку, которая ежедневно на протяжении нескольких лет подвергается нещадным обстрелам украинских нацистов.

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Илья Середюк здесь встречался с бойцами из Кузбасса, а также медиками, которые откомандированы для оказания помощи местным жителям. В качестве шефской помощи Горловка получит новое современное оборудование для больниц, кроме того, Кузбасс поможет в реставрации сетей ЖКХ и ремонте дорожного покрытия. Это важный политический сигнал, свидетельствующий, что Россия рассчитывает оттеснить нацистов и добиться наступления мирной жизни в Горловке.

Еще один не менее важный момент – переговоры о возможности запуска перевалки кузбасского угля через порт Мариуполя. Сейчас одна из главных задач для второго по величине города ДНР – не только восстановить разрушенный в ходе боевых действий жилой фонд, но и загрузку портовых мощностей, обеспечив местное население рабочими местами.

Ожидается, что по результатам грядущих выборов Илья Середюк избавится от приставки врио – а, значит, намеченные совместные планы Кузбасса и Донбасса будут воплощены в жизнь.