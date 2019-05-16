Кужель сокрушается, что Киев не пошел по пути изощренной ассимиляции русских Крыма

16.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно было идти по пути не топорной, а более изощренной ассимиляции русских Крыма, тогда Киев бы не утратил контроль над полуостровом.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила депутат Верховной Рады Александра Кужель, в прошлом – депутат крымского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я проехала весь Крым, общалась с людьми и могу вам сказать, что в 10-м году, когда я приехала после того, как я три месяца там отработала, я сказала, что мы Крым потеряли. А знаете почему? Когда меня лично родная сестра, которая умерла в Севастополе и меня не пустили даже на похороны, сказала: «Я бы тебя убила, сестренка. Вот, скажи, пожалуйста, почему я в свои 82 года должна читать рецепт лекарства по-украински? За что ты меня так обрекла? Почему ты меня, дорогая моя, обрекла меня на то, что я заявления должна писать в ЖЭК и в суд только по-украински? А если я не могу его написать, то я должна нанимать переводчика».

Вот тогда я впервые объясняла Ющенко и всем, которые протаскивали и навязывали мову, что так нельзя относиться. Я никогда не голосовала ни за один из этих законов, потому что я помню слова своей сестры», – заявила Кужель.

Она призвала к «мягкой» украинизации, которая должна проходить «с любовью»:

«С любовью, дорогие мои. Когда я в Донецке выступала перед большими залами предпринимателей, я обращалась обязательно ко всем и говорила: «Дорогие мамы, это вы все влияете, не педалируйте, чтобы дети не учили украинский. Наоборот, вы хотите будущее своему ребенку – дайте ему возможность знать украинский язык. Может быть, это будет министр, генпрокурор. И все понимали, вот так надо вносить мову.

Сейчас мы провели норму парламента об украинской песне – я благодарю, я счастлива, что за это голосовала. Я узнала столько исполнителей украинских, увидела очень шикарные, лучшие мировые мультфильмы украинские, появились очень хорошие актеры наши, получили работу. Это очень хорошо.

Но мы имеем право не забывать о том, что у людей должен быть… Сначала послушать. Потому что я уже не слышу по телевидению, на каком языке идет передача, потому что я уже в этой среде. Мягко, с любовью. У нас не будет возникать вопросов», – озвучила рецепт дерусификации населения Кужель.