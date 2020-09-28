Кузьмук: «Мы потеряли Белоруссию, охранявшую нас от России»

28.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина потеряла союзника в лице Белоруссии, фактически присоединившись к Западу в непризнании законным президента республики Александра Лукашенко. Теперь переговорная площадка в Минске по урегулированию кризиса на Донбассе может оказаться недоступной для Киева.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня находимся в улавливающем тупике. Подписаны «Минские договоренности», утверждены в Совете безопасности ООН, пришел новый президент, в прошлом году подтвердил их. Но для нас их абсолютно нельзя выполнить – мы погубим государство. Значит, нужно искать какие-то дополнения, предложения и так далее. Но от кого? От Украины и не более. Будущее «Минских договоренностей» и самого «Минска» [как переговорной площадки] очень сомнительно после вчерашних заявлений, очень сомнительно.

Наверное, будет другой формат или другое место – еще нужно Осмыслить то, что произошло. Но произошло страшное – мы потеряли приятного соседа, который всегда не отворачивался от нас. А Лукашенко, надо отдать ему должное, он тысячу километров границы с Украиной охранял от России. Об этом кто-то подумал?», – заявил Кузьмук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что солидарен с позицией Евросоюза в оценке ситуации по Белоруссии.