Кузьмук: Нужно иметь возможность угрожать ударом по территории России

28.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужно восстанавливать старые советские ракетные комплексы производства 60-х годов, чтобы угрожать возможностью удара по территории России. Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня имеющееся в украинском арсенале оружие бьет максимум на расстояние до 50-ти километров, чего в современной войне будет недостаточно, считает Кузьмук.

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«Мы остались без дальней руки, С-200, а сегодня она крайне нужна, потому что Воздушные силы Российской Федерации, Военно-космические, они не будут заходить в воздушное пространство Украины. Они будут наносить удары по целям со своей территории. Им не нужно рисковать. Потому что авиационное вооружение, ракетное вооружение позволяет, корабельное вооружение позволяет наносить удары по целям на всю глубину, на всей территории Украины, не входя в воздушное пространство. И эти комплексы сегодня нам крайне были бы нужны. Сегодня ошибка, если Министерство обороны, Генеральный штаб срочно, и днем, и ночью не вернутся к их восстановлению и постановке на дежурство», – заявил Кузьмук.

По мнению гендиректора и главного конструктора КБ «Луч» Олега Коростелева, при этом, речи о модернизации доставшихся в наследство от Советского Союза ракетных систем быть не может:

«Мы изучали предприятие наше, и смежники изучали – и С-300, и «Бук», и С-200, и так далее. Надо сказать одно – как только мы говорим слово «модернизация», то оказывается, что это не модернизация, а новая разработка. Использование даже ракет как носителей, то взять двигатель, боевую часть, а все остальное сделать свое – уже вызывает определенные сложности. Нужно думать о габаритах, о взаимодействии с наземной частью, а это все старые электронные системы, кое в каких с ферритовой памятью еще, в которую сейчас уже, не имея конструкторской документации, практически влезть невозможно».