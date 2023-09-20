Квартира Зеленского затмила распродажу реально ценных объектов в Крыму

Квартира Зелеского в Ливадии и торговый центр украинского нардепа Александра Гереги на ялтинской объездной в Симферополе будут выставлены на продажу.

Рыночная стоимость апартаментов в ЖК «Император» составляет 24 миллиона рублей, гипермаркета – 350 миллионов, сообщил председатель парламента Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она уже заявлена на приватизацию, то есть бюджету нужны деньги. Безусловно, она должна быть куплена, с этого должно всё начаться. А дальше уже собственникам судить. Но, скажу откровенно, квартира для жизни не очень комфортная. Я бы не купил такую квартиру, мне в ней злой дух, так сказать. А вот создание некого такого дома, в котором бы рассказать, к чему приводят все эти игры в политику зарвавшегося артиста и к каким трагедиям. На самом деле, это привело к сотням тысяч погибших в разрушенной стране Украина. Это урок был такой исторический, и очень хорошо показать такое место. Они же сделали автобус, чтобы показывать дом Януковича, в котором ничего, кроме роскоши, особенного нет. И кого этой роскошью там в Украине удивишь? Там Зеленский тоже далеко не бедный человек, миллиардер. Поэтому это всё такое, обращение не к стоимости квартиры, ни к богатству, как таковому, четы Зеленских, а к истории нацизма. К чему привело это всё. Это колоссальная трагедия, уникальная. Человек, взявшийся за власть, дорулился до такой катастрофы, до такого обилия смертей. Мне кажется, он до конца ещё не понял, куда его втянули или он сам втянулся. Это уже на самом деле с правовой точки неважно. И что делать с этими сотнями тысячах убитых, как за это всё ответить? Этот музей был бы востребован», – считает Константинов.

Со «злым духом» в квартире он явно погорячился, поскольку Елена Зеленская купила квартиру в 2013 году у экс-депутата Верховной Рады Александра Буряка, который даже не успел ее обустроить. Фактически Буряк продал голые стены за 163 тысячи долларов, и в таком виде квартира будет выставлена на торги.

Куда интереснее действующий гипермаркет «Новацентр» в 22 тыс кв м. После национализации он поменял название на «УютСтрой» и является крупнейшей площадкой по продаже строительных материалов, электроприборов, сантехники и мебели, как домашней, так и садовой. Ранее украинские СМИ со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере закупок РФ сообщали, что самые крупные контракты по госзаказу ООО «Новацентр К» заключало с Черноморским флотом РФ, а в сосцсетях выкладывали фотографии товаров военного назначения, которые почему-то оказывались на прилавках строймаркетов Гереги, а не на фронте.

На фоне громких предстоящих продаж осталась незамеченной информация о включении в план приватизации на этот год других не менее значительных объектов. Так, на продажу будет выставлена вилла «Миро-Маре» в курортном поселке Симеиз. Когда-то она являла собой белоснежное здание в неоготическом стиле и была украшением Симеиза, который в начале XX века был самым модным курортом.

В советское время вилла вошла в состав противотуберкулезного санатория им. Семашко, который уже в самостийной Украине пошел с молотка. Новые владельцы изуродовали фасады здания, залив его бетоном и лишив архитектуры и убранства «венецианского замка Доджей». Окна и дверные проемы сделали стандартными, чтобы вставить металлопластиковые рамы, и в таком виде здание находится уже не один год. Делать из него объект культурного значения власти не стали, поскольку первоначальный облик утрачен.

С молотка уйдет пансионат «Горное солнце» (на первом фото), который располагается по соседству с Симеизом на берегу моря в Алупке. Парк пансионата является продолжением знаменитого Воронцовского парка, и корпуса строились одновременно с развитием имения графа Михаила Воронцова. Там же в Алупке на торги будут выставлены апартаменты «Сон у моря», а в центре Ялты большой пансионат «Севастополь» с собственным парком.

В Симферополе под приватизацию попало здание в центре города на углу улиц им. Горького и им. Пушкина. Сейчас в нем находится ювелирный магазин.