Квасьневский боится российских ударов по польским аэродромам

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Истребители Ф-16, которые Запад выделяет Украине, будут скорее всего базироваться в Польше, поэтому нужно опасаться российских ударов по польским аэродромам.

Об этом экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я боюсь другого, я тебе скажу. Что будет если в рамках гибридной войны Путин будет атаковать хабы в Польше, которые работают для Украины. Если будет атака на аэропорты, на которые прилетает помощь для Украины. Это будет совсем другой вопрос. Надо будет реагировать. Я надеюсь, что наши стратеги тоже об этом думают», – сказал Квасьневский.

Он не исключил размещения в Польше ядерного оружия. При этом экс-президент считает, что Польше надо «иметь варианты» по введению военного контингента во Львов или Ивано-Франковск в случае победы России.