Квасьневский предупредил, что союз РФ и США станет огромной проблемой для Украины

11.09.2021 12:23 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Вшнешнеполитическая конъюнктура сегодня складывается не в пользу Украины, которая может лишиться поддержки и Вашингтона, и Берлина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликвоанном киевским журналом «Новое время», заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский.

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«Мы хорошо понимаем, что стратегия Путина — он говорит об этом открыто, не скрывает ничего — это чтобы как минимум такие страны, как Украина, Беларусь, Молдова, страны Кавказа, снова были в зоне влияния России. Он даже говорит, что Украина — это не страна, украинцы — не народ, мы все братья-сестры. Эта агрессивная политика России — большая проблема, я думаю, что ситуация даже сегодня осложняется по трем причинам», – считает Квасневский.

Первой причиной он называет неизменную политику давления со стороны Путина.

«Вторая — что есть такие круги в Америке, которые советуют Байдену: если нашим главным соперником является Китай, то нам надо для этой борьбы иметь Россию на своей стороне. Я так понимаю, именно это повлияло на ситуацию с Северным потоком-2, когда американцы в конце концов сказали: «пожалуйста, пусть он будет». Поскольку Россия также не заинтересована в подъеме Китая, то такой союз потенциально возможный, и это может быть большой проблемой для Украины», – предупреждает экс-президент Польши.

Следующим важным фактором собеседник издания называет предстоящие парламентские выборы в Германии и ожидаемая отставка канцлера Ангелы Меркель.

«Надо сказать, что такого хорошего адвоката украинских интересов, как Ангела Меркель, еще не было. Без нее не было бы санкций против России в 2014 году, эти санкции не действовали бы так долго. И теперь возникает вопрос: кто будет после Меркель и какая это будет политика, потому что очень большие круги в Германии выступают за близкое сотрудничество с Россией, прежде всего в бизнесе», – говорит Квасьневский.