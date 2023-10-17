«Квинтэссенция идиотизма»: в Киеве рассказали, как Зе-власть вредит ВПК

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Внутриполитическая грызня приводит к тому, что украинские чиновники и службы блокируют работу ВПК и вредят армии.

Об этом в эфире интернет-канала «Newsroom» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень тревожные новости от нашего ВПК. Уже третье письмо приходит от КБ «Луч», в котором они обращаются к Кабинету министров. И к кому только не обращаются касательно государственной аудиторской службы, которая внезапно начала проверки. Госаудитслужба говорит, что выявили за эти несколько месяцев нарушений на шесть миллиардов гривен на предприятиях ВПК», – сказал ведущий и попросил прокомментировать ситуацию.

Тука отметил, что скорее всего это является «политическим заказом» из офиса президента Украины.

«Кто-то считает это государственной изменой, а с моей точки зрения это просто квинтэссенция государственного идиотизма. Когда ГБР, ища доказательства сотрудничества украинских спецслужб и ВПК с оборонным комплексом России, изъяла в качестве вещевых доказательств клистроны. А это часть комплекса ПВО. Ракеты, локаторы – это всё не работает, если убрать один этот прибор. А суть дела была в том, что для системы ПВО Украины, которая строилась ещё с советских времён, нужны эти клистроны. Монополистом по изготовлению является РФ, и наши спецслужбы были вынуждены, прикрываясь коррупционными и контрабандными схемами, закупать в России эти клистроны, переправлять их на Украину, и устанавливать на комплексы ПВО», – сказал Тука.

Он предложил арестовать в качестве «доказательств» большую часть украинского танкового парка.

«И вот ГБР увидела в этом какую-то измену. А подобным путём добывались приборы в том числе, например, для танков. То пусть эти придурки с ГБР арестуют в качестве вещественных доказательств процентов восемьдесят танкового парка Украины. Надо ж иметь здравый смысл и ум, а не просто бежать вперёд. Тем более я убеждён, что это был политический заказ с офиса Ермака», – добавил экс-замминистра.