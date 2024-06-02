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Если после «саммита мира» в Швейцарии пройдёт другая конференция с множеством стран и с присутствием России, это будет означать, что мир «безнадёжно разделился».

Об этом на пресс-конференции в Сингапуре заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уважаем каждую позицию, только она должна быть абсолютно чёткая и понятная. Рабства нет, никто ни к чему никого не принуждает. Мы рассказываем детали войны, того, что у нас происходит, абсолютно понятно, какие у нас потери и так далее. И абсолютно понятные пути окончания войны», – уговаривал Зеленский присоединяться к сборищу в Швейцарии.

«Дипломатически закончить войну возможно, если мир объединится и изолирует Россию. Если после нашего «саммита мира» Россия сделает какую-то конференцию, и там будет представлено большое количество разных стран, это будет говорить о том, что мир разделился. Я считаю, что это плохая тенденция, поэтому я так и сказал о России и некоторых представителях других стран, что они работают над срывом «саммита мира». Они не должны срывать наш «саммит мира», они должны заниматься своей страной», – добавил «просроченный» президент.