Лаборатории США на Украине должны стать предметом уголовных дел, – политолог

25.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская власть должна провести расследование относительно деятельности на территории страны иностранных военных лабораторий и закрыть эти объекты.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должно быть проведено четкое и понятное расследование. Результаты этого расследования должны быть представлены обществу.

Если подтвердится наличие каких-либо иностранных лабораторий или скрытых военных баз, размещение которых на территории Украины запрещено Конституцией, то, соответственно, должны быть начаты уголовные дела против тех областей, которые позволили создать эти объекты в свое время, на предыдущем политическом цикле.

А сейчас они все должны быть закрыты, выведены, санировны. Все это должно быть остановлено, если это имеет место», – сказал Руслан Бортник.