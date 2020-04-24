24.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Колониальная демократия, США, Украина
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Лаборатории США на Украине смертельно опасны




Соединенные Штаты Америки обустраивают биолаборатории на территории постсоветских стран именно потому, что боятся утечки заражающих веществ и отходов на своей территории.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, руководитель Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.

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По его словам, подобные лаборатории располагаются не только на Украине – подтверждено их наличие в Грузии и на территории других окружающих Россию стран.

«Именно потому, что данный объект является носителем потенциальной угрозы, это как раз и является главной мотивацией для размещения их за рубежом. Подобного рода объекты не только на Украине, но и на территории других государств, в том числе постсоветского пространства, в частности в Грузии.

Это как раз является свидетельством того, что американцы сами считают эти объекты опасными и стараются их размещать где-то, чтобы избавиться от подобного рода угрозы. Это свидетельствует и о вопросах, связанных с утилизацией опасных веществ, в том числе ядерных носителей, объектов переработки и, в том числе, подобных лабораторий», – заявил Горбачев.

Ранее США признали, что проводят опыты в биологических лабораториях на Украине.

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