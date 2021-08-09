Лаборатории США ставят Евразию на грань биологической катастрофы

09.08.2021, Москва, Айнур Курманов

Общая эпидемиологическая ситуация и наличие американских военно-биологических объектов на территории Казахстана вызывают всё большую обеспокоенность.

Юрий Анохин по профессии санитарный врач-эпидемиолог, во времена Казахской ССР с 1980 по 1990 годы, работавший в отделе особо опасных инфекций, согласился ответить на вопросы «ПолитНавигатора» и прокомментировал нынешнее положение с бактериологической безопасностью в республике и наличие лабораторий, способных вызвать настоящую катастрофу и гибель миллионов людей.

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ПолитНавигатор: Как вы считаете, разрушение советской эпидемиологической службы и так называемая оптимизация здравоохранения сыграли роль в деле распространения коронавирусной инфекции а и других заболеваний в республике?

Юрий Анохин: Разрушение советской эпидемиологической службы и оптимизация уничтожили профессиональную организацию и коллегиальное управление здравоохранения, превратив в орудие для проправительственной партии Нур Отан и безответственных торгашей из этого корпоратива. Здравоохранение утратило собственное эволюционное профессиональное назначение – здоровье государства и нации.

С ликвидацией профессиональной организации и управления уничтожена психология государственной безопасности и здравоохранения, такие понятия как призвание, врачебный долг, ответственность за профессиональную медицинскую безопасность и врачебные ошибки.

Оптимизация в здравоохранении явилась первым шагом власти в уничтожении инфраструктуры наиболее эффективных сельхозпроизводителей и целых сельских регионов. Равнозначные районы стали объединять, и с ментальным уровнем культуры местных исполнительных властей равнозначные конкуренты были доведены до разорения. Население стало эмигрировать в города Алматы, Астану и Западно-Казахстанский регион, оставляя после себя разруху и гуманитарную катастрофу для тех, кто не имеет возможности для миграции и остался проживать в местах рождения без возможности трудоустройства или обеспечения от приусадебных хозяйств, так как появившиеся латифундисты в нарушение действующего законодательства приватизировали земли.

Юрий Анохин.

ПолитНавигатор: Получается, что данный развал ведет не только к деградации, но может стать причиной бактериологической катастрофы?

Юрий Анохин: Да, разрушение санитарной службы привело к утере государством обеспечения безопасности общества, здравоохранения, образования. Здравоохранение утратило настороженность и мобилизационную готовность на случай возникновения эпидемий и всевозможных ЧС в условиях сосуществования с 88 активными природными и эпизоотическими очагами 12 особо опасных, карантинных инфекций практически в каждом регионе республики. С утратой предупредительного санитарного надзора утеряна целесообразность жизнедеятельности власти и государства и его граждан в государственном планировании, разработке национальных программ развития, в проектировании, строительстве, научно-исследовательской деятельности и технологических разработках.

Все годы независимости вопросами профессиональной безопасности в здравоохранении занимаются частные предприятия, лицензируемые и управляемые территориальными инспекциями министерства труда и социальной защиты, без наличия в них специалистов по гигиене труда, не говоря о госпитальной гигиене и эпидемиологии.

Из-за утери государственного санитарного надзора, а вместе с ним и профессиональной мотивации ведомств, уничтожены: воспитательное, образовательное и гражданское развитие детей в детских дошкольных, образовательных, средних и высших учебных заведениях, превращенных в объекты для сбора средств с населения за фиктивное воспитание, образование и профессиональную ориентацию будущего страны. Оценка профессиональных знаний, квалификация, рабочие места и должности в бюджетной сфере, степени, звания и должности в науке стали продажными. Подтверждением выше приведённого является реальная действительность.

ПолитНавигатор: На этом фоне зачем понадобилось американцам открывать Центральную референс-лабораторию (ЦРЛ) в Алматы на базе противочумного института и финансировать по программам Пентагона исследования еще на четырёх объектах и институтах?

Юрий Анохин: Маниакальное желание администрации США стать мировым гегемоном подчиняет всю их жизнедеятельность к ведению антигосударственной, террористической деятельности для всего мирового сообщества. За последнее столетие, после уничтожения Советского Союза, весь диктат их «миротворческой деятельности» явился причиной смены власти и традиционных систем экономического и народнохозяйственного обеспечения жизни государств во всех регионах их пребывания.

Референс и прочие биологические лаборатории открыты и функционируют во всех странах мира, имеющих богатые природные ресурсы энергоносителей и всей системы Менделеева. Основная масса их находится в бывших советских республиках, размещённых на границе с Россией.

Самый удачный проект референс-лаборатории США открыт в Казахстане. Город Алматы, являвшийся до 1998 года столицей Казахстана, до сих пор остаётся центральной, значимой точкой в политической, экономической и хозяйственной деятельности республик Центральной Азии. Действовавший на территории Алматы среднеазиатский противочумный институт до появления данной лаборатории, обеспечивал организацию контроля, изучение состояния активности и рисков возникновения в природных очагах карантинных и эпизоотических инфекций (имеющиеся в избытке каждой республике), а в случаях их возникновения – организацию и проведение всех необходимых противоэпидемических и лечебных мероприятий. С момента открытия американской лаборатории профессиональная деятельность института и референс-лаборатории неизвестны.

ПолитНавигатор: Как вы оцениваете то обстоятельство, что американским военным биологам была передана в связи с открытием ЦРЛ коллекция наиболее опасных заболеваний, собранных советскими медиками и учеными в 30-е и 40-е годы?

Юрий Анохин: Коллекция наиболее опасных заболеваний – это чистые культуры возбудителей всех особо опасных карантинных заболеваний, выявленных во всех государствах центральной Азии, Китая, Афганистана и всех точек мира, где приходилось работать специалистам Среднеазиатского противочумного института за все годы социалистического строительства. Данная коллекция являет собой всю генетическую информацию биологических возможностей, в профессиональных руках генетиков это ключ существования в Центральной Азии человека как биологического вида. То есть речь идет о возможности искусственного выведения такого рода заболеваний, которые бы привели к вымиранию целых этнических групп по расовому или региональному признаку. Подобное биологическое оружие вполне может быть применено.

ПолитНавигатор: Сейчас многие наблюдатели и аналитики резонно предполагают, в том числе и бывший руководитель эпидемиологической службы СССР, и главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, что в ЦРЛ проводятся исследования, связанные с модернизацией штаммов наиболее опасных заболеваний. Насколько такие опасения обоснованы?

Юрий Анохин: За последние два десятилетия отмечено появление множества вспышек карантинных заболеваний в меж эпидемические периоды, без определения источников, путей и факторов передачи, без характеристики возбудителей и определения их патогенетической характеристики. Чем занимается лаборатория неизвестно. Все предположения специалистов, являются только предположениями.

Истинное предназначение лабораторий с их целями, результатами и степенью угрозы их достижений может определить только профессиональная, независимая, международная, открытая всему миру экспертиза деятельности этих лабораторий.

Такая безответственная и бесконтрольная деятельность биологических лабораторий США по всему миру говорит об отсутствии адекватного международного права обеспечивающего биологическую безопасность государствам и их гражданам. Деятельность ООН, ВОЗ и всех правозащитных организаций в условиях пандемии показала их не мировыми авторитетами в обеспечении и урегулировании вопросов прав и защиты, а полностью обюрокраченными инструментами мировых экономических картелей фармацевтического, технологического и прочих мировых бизнесов, развивающихся не для развития, а вопреки человеческому обществу.

ПолитНавигатор: В апреле и в мае этого года в селах Зайсанского района Восточно-Казахстанской области в приграничных с территорией КНР массово стал гибнуть мелкий и крупнорогатый скот. Причем, местные власти и ветеринарные службы отреагировали и поставили диагноз «анаэробный интер таксин» лишь после обращения фермеров к прессе. При этом существует версия, что в этом районе еще бушует и ящур. Почему, по вашему мнению, власти не предприняли ничего, чтобы остановить распространение болезни, а сельчане сами были вынуждены были утилизировать погибший скот?

Юрий Анохин: В апреле-мае текущего года гибель скота в селах Зайсанского района Восточно-Казахстанской области Казахстана совпала с бубонной чумой на границе Монголии, Китая и России, зарегистрированной в этот же период времени. То, что не было никаких действий чиновников вплоть до публичных скандалов со стороны местного населения показывает общее наплевательское отношение государства к проблеме биологической безопасности. В советское время данная вспышка стала бы предметом экстренных совещаний по этому поводу на высшем уровне. Это еще раз показывает какая опасность существует в ситуации разрушенной санитарной эпидемиологической службы.

ПолитНавигатор: Считаете ли Вы необходимым допустить специалистов из России и Китая, о чем и просили министерства иностранных дел этих стран, в эти институты и объекты, работающие по программам Пентагона на территории Казахстана?

Юрий Анохин: Только в России и в Китае есть квалифицированные специалисты, способные дать адекватные ответы о деятельности данных лабораторий, НИИ и прочих объектов, работающих по программе Пентагона. Но проблема в том, что в случае такой проверки со стороны своих вероятных противников американцы не только поднимут шум в своей западной прессе, но и могут устроить провокации любого рода вплоть до преднамеренных утечек. Поэтому, как я говорил ранее, необходима международная инспекция с подтвержденными полномочиями со стороны других стран, чтобы не было никаких правовых вопросов по этому поводу. Естественно, с включением туда представителей Российской Федерации и КНР.

Центральная референс-лаборатория в Алматы.

ПолитНавигатор: Поддерживаете ли вы борьбу правозащитников и активистов, в частности Коалицию по запрещению биологического оружия, выступающих за полную ликвидацию всех американских военно-биологических лабораторий по всему миру и в нашей республике? И какие меры можно было применить к тем странам, которые не соблюдают конвенцию ООН 1972 года о запрещении бактериологического оружия?

Юрий Анохин: Конечно! Мировое сообщество стоит на пороге гибели собственной цивилизации. Дальнейшая судьба человечества зависит от немедленного создания международного, постоянно действующего, независимого противоэпидемического Комитета, который должен разработать и представить для всемирного обсуждения и принятия мировую конвенцию «Обеспечения международной биологической безопасности» с обязательной для строгого исполнения всеми государствами мира ряда положений. В частности, речь идет о следующих пунктах:

– отказ от проведения бесконтрольных, безответственных исследований и работ с биологическим и генетическим материалом, способными создать угрозу здоровью и жизни человека и остальным биологическим видам всего, что может оказывать влияние на них прямо, косвенно или в отдалённых последствиях;

– принятие общемирового международного права по биологической безопасности государствам и народам от проводимых ими исследований и работ с био и генетическими материалами и объектами;

– введение международной правовой и экономической ответственности государств за нераспространение особо опасных карантинных и эпизоотических заболеваний из природных очагов и лабораторий на собственные территории государств и за их пределы;

– введение международной правовой и экономической ответственности властей государств за непрофессиональное или фиктивное обеспечение биологической безопасности собственного населения и создающих угрозы для всего мирового сообщества.

Необходимо наделить мировой, противоэпидемический Комитет правовыми инструментами и возможностями для контроля, организации и исполнения всего обоснованного и необходимого в обеспечении необходимых мер к ограничению или полной остановке деятельности и принятию правовых и экономических санкций к нарушителям требований всемирной биологической безопасности и создателям биологических угроз.

Какой смысл говорить о конвенции «О запрещении биологического развития», когда ООН полностью утратила авторитет международного мирового правового арбитра, а ВОЗ превращена в инструмент достижения экономической выгоды мировых производителей и продвижения их товаров сомнительного качества на здоровье и жизнь жителей планеты?