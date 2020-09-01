Лаборатория львовского вуза погорела на попытке сбыта кило метадона

01.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Заокеанским хозяевам Украины, которым нужна ведомая толпа, а не грамотные украинцы, по мере сил помогал один из вузов Львова, где сотрудники лаборатории и студенты синтезировали для реализации наркотические препараты.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Для жителей Донецкой Народной Республики 1 сентября – повод для радости, а вот наши украинские соседи в очередной раз День знаний посрамили. Одно из высших учебных заведений Львовской области протежировало в своих стенах нарколабораторию. Заведующий вузовской лабораторией путем «сложных научных изысканий» вместе с пособниками производили наркотические вещества. Затем запрещенные препараты расфасовывали и реализовывали. Вероятнее всего, что студенты вуза пользовались «дарами» местного производства», – заявил Муратов.

Отмечается, что наркотик распространяли через специально созданный для этого интернет-магазин.

«В дневное время задокументировано изготовление для сбыта почти 3 кг метадона, стоимостью более 1,8 млн грн. Сегодня их задержали во время реализации еще более 1 кг наркотического вещества стоимостью около 700 тыс. грн», – написала прокурор Львовской области Ирина Диденко у себя в «Facebook».

«Вот такая научная жизнь «кипит» в государстве, открестившемся от истинных жизненных ценностей, гуманности и морали, – прокомментировал общественник. – Этот инцидент можно считать основным показателем современного развития Украины, вернее – деградации. Лаборатории учебных заведений предназначены для обучения молодежи, а не ее уничтожения. Заокеанские наставники «незалежной» не нуждаются в наличии грамотных специалистов в стране, им нужна ведомая толпа, которая будет четко выполнять команды».

При этом он не стал исключать, что нарколабораторию длительное время могли патронировать чиновники.

«Отрадно осознавать, что Донбасс перевернул украинскую страницу своей жизни. Наши школьники и студенты получают широчайший диапазон знаний по российским программам. А с 1 сентября одаренные школьники, которые имеют гражданство России, могут получить грант от Российской Федерации за особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий. Образцовые педагоги и деятели науки ДНР постоянно повышают уровень своего профессионализма, участвуют в семинарах, конференциях, форумах в братской стране, и взращивают умное молодое поколение республики.

Наши дети получают качественное образование, которое в дальнейшем принесет положительные плоды в виде научных открытий, построенных зданий, спасенных жизней и развитой экономики Донецкой Народной Республики», – добавил Алексей Муратов.