Лачинский коридор перешел под контроль Баку. Ереван бессилен

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Ильхам Алиев объявил о возвращении города Лачин под контроль Азербайджана.

«Сегодня, 26 августа, мы – азербайджанцы вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе Лачин. Села Забух и Сус взяты под контроль. Поздравляю с этим всех лачинцев и азербайджанский народ. Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан!» — провозгласил Алиев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В ходе Первой Карабахской войны в течение 1992—1993 годов вооружённые силы Нагорно-Карабахской Республики (НКР) при поддержке ВС Армении под контроль непризнанной НКР перешли семь районов Азербайджана, расположенных вокруг НКР. Впоследствии эти территории были включены де-факто властями НКР в административно-территориальную структуру республики.

Азербайджан их называл как «семь оккупированных районов Азербайджана» (оккупированным Азербайджан до сих пор считает и территорию непризнанной НКР). Около 500 тысяч азербайджанцев, жителей Нагорного Карабаха и прилегающих районов, были изгнаны из своих домов. Данные действия были квалифицированы Советом безопасности ООН как оккупация территории Азербайджана местными армянскими силами.

Два года назад, в ходе Второй Карабахской войны в сентябре-октябре Азербайджанские ВС вернули контроль над Физулинским, Джебраильским, Зангеланским и Губадлинским районами и некоторыми другими территориями.

«Мы говорили, что международное право на нашей стороне, что резолюции Совета Безопасности ООН требуют вывода оккупационных сил с наших земель. Мы изгнали врага с наших земель. Мы выполнили резолюции Совета Безопасности ООН. Эти резолюции на протяжении 27 лет оставались на бумаге. Мы создали новую реальность, одержали победу, раздавили врага, изгнав его с наших земель, создали новую реальность. Каждый смирится, вынужден будет смириться с этой реальностью, так же, как смирилась Армения», – ликовал президент Алиев.

Тогда, в результате ожесточенных боев, армянская армия была разгромлена. Азербайджан мог взять под контроль также и НКР со столицей Степанакерт (Азербайджанское название – Ханкенди) вместе с прилегающими к НКР территориями, но Россия сумела остановить военные действия, оставив НКР под контролем Армении.

Вечером 9 ноября Азербайджан и Армения, при посредничестве России, подписали заявление о прекращении огня. По условиям документа Армения до конца 2020 года вернула Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и часть Лачинского района за исключением коридора шириной 5 км, обеспечивающим связь между Нагорным Карабахом и Арменией (Кельбаджарский и Лачинский районы расположены между НКР и Арменией). Коридор остался под контролем российских миротворцев, которые развернулись вдоль линии соприкосновения.

«Одержанная на поле боя яркая победа привела к этому прекрасному результату, три наших района – Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский – возвращены нам. Мы вернули эти районы без единого выстрела, без единого шахида» – громогласно поздравлял тогда Алиев свой народ.

По утверждению Алиева, при составлении трехстороннего соглашения по факту прекращения военных действий армянская сторона настаивала на 30-километровом, затем на 10-километровом, но получила только 5-километровый коридор, правда, с городом Лачин.

«Я же в ходе бесед с президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. Здесь указано и время – в течение трех лет. Но я считаю, что мы можем сделать это раньше. После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам», – настаивал Алиев.

Азербайджан не захотел оставить Лачин в пределах коридора, соединяющего НКР с Арменией, поэтому быстрыми темпами была построена альтернативная дорога, вдоль которой уже передислоцируется российский миротворческий контингент.

И вот, спустя еще два года под контроль Азербайджана вернулся еще и Лачин.

Ереван никак не может препятствовать процессам постепенного исполнения трехстороннего соглашения, находясь перед лицом превосходящей военной мощи Баку.

«Если кто-то захочет вмешаться в Заявление, подписанное 10 ноября, то увидит нашу жесткую позицию», – твердо заявляет Ильхам Алиев и постоянно дает понять, что без колебания пойдет на применение военной силы для реализации достигнутых договоренностей ноября 2020 года, если выполнение соглашения захлебнется.

В этом смысле российские МС не будут препятствием для Азербайджанской стороны, решившей свои вооруженные силы сделать главной гарантией выполнения вышеупомянутого соглашения. Это касается также и предстоящего открытия Зангезурского коридора через территории Армении между восточным Азербайджаном и ее эксклавом – Нахичеванским регионом.

Перед предстоящим «всеармянским» митингом оппозиции 2 сентября в Ереване, главным требованием которого будет отставка премьер-министра Пашиняна, официальный Ереван пытается минимизировать отрицательный морально-политический эффект перехода Лачин под контроль Баку, но интернет-изданиям рот не закроешь

Yerevan.today обращает внимание на дату вхождения азербайджанских войск в Бердзор (армянское название города Лачин) – 26 августа, в день рождения жены президента Азербайджана – и утверждает, что Пашинян преподнес радостный подарок Мехрибан Алиевой.

Несмотря на то, что Баку обещает защитить права местных армян, переход города и двух сел под контроль противника не обошелся без очередного переселения армянских семей в новые места проживания. К тому же в Лачине живут больше сотен семей, а в селе Ахавно более 200 человек.

Азербайджан полагает, что множество из этих семьей «неместные» и переехали сюда из других мест (в том числе и из Сирии во время сирийского конфликта) при поддержке Еревана, что является нарушением международных норм. Учитывая это обстоятельство, никто не уверен в вышеупомянутых гарантиях.

Поэтому еще 5 августа жителям расположенных в пределах Лачинского коридора города Бердзор (Лачин), а также сел Ахавно и Сус власти Нагорного Карабаха объявили, что они должны покинуть эти населенные пункты до 25 августа из-за передачи их Азербайджану в связи с изменением маршрута дороги в Армению. Были выделены средства для приобретения домов переселенцами в любой район НКР или Армении.

При этом, власти НКР предупредили сограждан прекратить практику сожжения оставленных домов, угрожая потерей ваучеров на приобретение новых домов. Так что очередная людская трагедия разыгрывается на глазах.

Но самым главным информационным поводом для жесткой критики премьера Пашиняна со стороны непримиримой оппозиции является не это. Лачинский коридор, проходящий через Лачин (а не по новому маршруту, определенному под нажимом Баку) особенно важен тем, что через этот участок пролегает инфраструктура из Армении, снабжающая НКР электричеством, газом, телефонной связью и интернетом. После перехода Лачинского коридора под контроль Азербайджана, Баку получает контроль еще и над этими жизненно важными коммуникациями.

Баку получит «еще один козырь для интеграции» Нагорного Карабаха в Азербайджан, считает армянский политолог Беньямин Погосян и не только он. Точно так же думает и Ильхам Алиев объявляя важнейшим достижением потерю Ереваном контроля над всеми этими коммуникациями, включая транспортную.

В среднесрочной перспективе, когда «Карабах полностью будет освобожден от армянской оккупации» (Карабахом Баку считает как горную часть региона, так и районы вокруг НКР), все эти коммуникации к Ханкенди (Степанакерт) будут подведены с восточной стороны. Дорогу Азербайджан уже строит.

«Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет. Если кто-то считает, что этот конфликт еще продолжается, то он ошибается. Люди, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, – граждане Азербайджана. Еще раз хочу сказать, они увидят, что их жизнь в рамках единого Азербайджанского государства будет хорошей. Они избавятся от этой нищеты. Посмотрите, мы сейчас прокладываем железную дорогу из Барды в Агдам. Расстояние от Агдама до Ханкенди составляет 20-30 километров. А сколько времени займет поездка из столицы Армении в Ханкенди? На грузовых автомобилях, возможно, десять часов. Причем по сложным горным дорогам. А из Агдама в Ханкенди – полчаса», – рассуждает Алиев.

И к его словам особо не придерёшься.

В длительном и кровопролитном карабахском конфликте инициатива полностью перешла в руки Азербайджана. Геополитический облик Южного Кавказа меняется на глазах, а Россия вновь выступает главным гарантом мира и стабильности в этом многострадальном и многонациональном регионе.