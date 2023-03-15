Лагард шокирована темпами роста европейской инфляции

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В Европе повышается инфляция и снижаются темпы роста производства.

Об этом глава Европейского Центробанка Кристин Лагард заявила российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ей от лица президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть проблемы с инфляцией из-за проблемных областей, которые мы так и не смогли улучшить после окончания коронавирусной пандемии. Цены выросли сначала из-за стоимости энергоносителей, а затем из-за роста стоимости удобрений. В частности цены на продукты питания теперь практически повсеместно [выросли]. Инфляция, которую мы прогнозировали временной, продолжается гораздо дольше, чем предполагалось, и на гораздо более высоком уровне, чем ожидалось. В результате этого все центральные банки и ЕЦБ должны принять меры, чтобы снизить инфляцию, чтобы люди не страдали от высоких цен и для обеспечения более стабильной экономики. В результате мы стали повышать процентные ставки, которые были отрицательными. Они сейчас составляют порядка 2%. Таким образом мы наблюдаем низкие темпы роста. У нас слишком высокие цены, которые мы должны снижать», – сказала Лагард.

Она спрогнозировала, что инфляция в Европе в 2023 году составит 7%, но она не уверена, что не выше.

«Всё стало неожиданностью, с точки зрения экономических прогнозов и инфляции. Мне трудно сказать, но по официальным прогнозам мы заложили инфляцию в районе 7%. Мне придётся перепроверить цифры, потому что я думаю, что говорю вам о показателе, который немного занижен. Инфляция, вероятно, намного выше», – сказала Лагард.