Лайфхак для уклониста: киевский путешественник бежал от войны, переплыв Днестр

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Киевский блогер-путешественник Андрей Сапунов нелегально покинул Украину.

Об этом он рассказал в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как говорится, пришло время непростых решений. За последние полтора года я не раз обдумывал, стоит ли покинуть страну, и часто казалось, что это безумие, которое происходит на территории Украины, оно еще немного продлится и все-таки закончится. Особенно часто так казалось в прошлом, 2022 году, но с наступлением 2023 года надежды на наступление мира начали таять. А лето нынешнего года окончательно убедило в том, что военные действия – увы, надолго, на годы. А жить всю свою жизнь в условиях военного положения, обстрелов, комендантского часа и необычайной нервозности людей, которая превосходит все разумные пределы – это очень сильно действует на психику. В такой обстановке жить долго очень трудно, откровенно говоря. Так и созрело решение уходить из Украины. И, видимо, на очень продолжительное время, на годы», – пишет Сапунов.

Поскольку мужчинам до 60 лет выезд с Украины запрещен, он решил переплыть пограничную реку Днепр и таким образом попал в Молдову. Реку он переплывал в одежде и с пакетом с документами, деньгами и телефоном.

По словам автора, на середине реки он лег на спину отдохнуть.

«И именно там просто-таки поразило, что я нахожусь в аккурат посередине между войной и миром, между возможной смертью и жизнью, между бедой и счастьем, счастьем обычной мирной жизни людей на земле, которая не знает сейчас войны», – вспоминает беглец с Украины.

Сапунов рассказал, что «благополучно покинул гостеприимную Молдову, законным способом, после легализации».