Лампадки и русофобские плакаты: в Киеве отметили 40 дней со дня гибели пленных боевиков в Еленовке

07.09.2022  09:32 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Киев, Общество, Происшествия, Украина
Новости Украины

В Киеве на Софийской площади прошла акция в память о погибших 29 июля в результате ракетного обстрела боевиков “Азова” и военных, оборонявшихся от русской армии в катакомбах завода “Азовсталь”, а затем попавших в плен и размещенных на территории исправительной колонии в Еленовке на территории ДНР, по которой ударила украинская ракета.

Собравшиеся вечером во вторник, 6 сентября возле Софийского собора родственники погибших боевиков приурочили свою акцию к сорока дням с момента их смерти. Они зажгли лампадки и выставили их на боусчатку площади, и развернули антироссийские транспаранты, обращенные к украинской власти и международным структурам.

В Киеве на Софийской площади прошла акция в память о погибших 29 июля в...

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На состоявшемся ранее брифинге, на котором глава “Совета жен и матерей защитников Украины” Наталья Зарицкая сообщила, что ООН создала следственную группу через 25 дней после происшествия, однако само расследование до сих пор не начато.

По ее словам, в ООН это оправдывают тем, что на месте происшествия ситуация по-прежнему остается опасной.

В свою очередь, в “Красном кресте” отмечают, что на место трагедии попасть их представителям не удалось из-за того, что якобы из туда их туда не допустили власти ДНР. Из-за этого они не могут предоставить никаких новых данных относительно того, сколько пленных украинцев погибло и было ранено.

По официальным российским данным в Еленовке погибло 50 и было ранено 73 пленных украинца.

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