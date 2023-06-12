«Ланцеты» в зоне СВО уничтожили вражеской техники на сотни миллионов долларов

Владимир Гладков .  
12.06.2023 18:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За прошедшие месяцы в зоне СВО с помощью ударов «Ланцетами» уничтожено большое количество украинский и дорогой западной военной техники.

Подборку видеозаписей ликвидации нацистской техники в своём телеграм-канале опубликовал российский блогер Владимир Гробовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За прошедшие месяцы в зоне СВО с помощью ударов «Ланцетами» уничтожено большое количество украинский...

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Среди уничтоженных целей – две РЛС СТ-68, гаубица Д30, гаубица М777, САУ «Краб», мобильная станция РЭБ, две САУ «Гвоздика», ЗУ-23-2, три С-300, две ЗСУ «Гепард», ЗРК ТОР, и множество другой украинской и западной техники, и множество другого вооружения. Всего было уничтожено более двух десятков единиц военной техники.

Отметим, что многие из перечисленных вооружений (например, САУ «Краб», С-300, ЗСУ «Гепард», ЗРК «Тор» и пр.) стоят более миллиона долларов за единицу; цена некоторых исчисляется десятками миллионов долларов.

В то же время производство одного «Ланцета» стоит всего несколько десятков тысяч долларов. Таким образом, «производительность» ударов можно считать крайне высокой.

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