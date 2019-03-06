Ландик рассказал, как в Донбассе развели Ахметова

06.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские олигархи якобы ожидали, что Россия поступит с Донбассом по крымскому сценарию, после чего отдаст бразды правления им.

Об этом в эфире YouTube-канала «Guildhall» заявил беглый луганский олигарх и экс-регионал Владимир Ландик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ахметов и Ефремов думали, что напряжение, которое создают [в Донбассе в 2014 году], закончится тем, что им отдадут в полное управление Донецкую и Луганскую области, и всё будет хорошо. Но когда бандиты начали захватывать наши дома, предприятия, и так далее, тогда открылись глаза, что здесь не «rрымский вариант».

Ведь в Крыму не было грабежа, там ничего не забирали. Да, с татарами поступили по-хамски и поступают до сих пор. Но предприятия, базы отдыха – это уже потом вымучивали, через суды. А у нас просто пришли бандиты, всё забрали и разграбили. Бандитами были наши, родные алкаши, которые всё позабирали, поразбивали и угробили. Россия уже потом пришла и начала говорить, что не надо забирать у людей машины, что нужно отдать, хотя никто не отдавал. Но Россия уже сдерживала этих бандитов», – отметил он.

Также, по мнению Ландика, ожидания украинских олигархов не оправдались.

«А Ефремов и Ахметов думали, что Россия зайдёт, порядочек наведёт, а они потом этим всем будут руководить. Их так развели. Ефремову этот развод кончился тюрьмой, а Ахметов встал поближе к Петру Алексеевичу», – добавил экс-регионал.