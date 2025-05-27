Ландсбергис: Открою пиво, когда Taurus полетят по России

Европе стоит меньше говорить и больше делать для Украины.

Об этом в эфире телеканала «Общественное новости» заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы первым праздновал это, когда я увижу новые батареи «Атакамс» или новые партии ракет, и это начнет делать какую-то разницу на поле боя. В течение последних трех месяцев, и последних полугода, и последних лет, вообще, в принципе, я как министр иностранных дел, когда я был в кресле, видел, что многие украинцы слышали много обещаний. Было много добрых намерений от союзников помочь Украине ускорить предоставление какого-то оборудования, но, к сожалению, это не материализовалось. Когда мы увидим факты того, что это происходит, тогда мы откроем безалкогольное пиво, чтобы праздновать», – сказал экс-министр.

По его словам, пока придется ждать.