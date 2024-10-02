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Никому не может быть места в Литве, если у литовского МВД есть основания полагать, что этот человек каким-либо образом поддерживает РФ, какой бы статус у него ни был в России и Белоруссии.

Об этом на заседании ПАСЕ заявил председатель комитета министров СЕ, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году МВД Литвы внесло в список тысячи граждан Белоруссии и России как представляющих угрозу нацбезопасности из-за их взглядов на российскую агрессию. В результате многим из них было отказано в визе на проживание или в виде на жительство. И они оказались в сложной ситуации, столкнувшись с насилием, отсутствием доступа к работе и здравоохранению, рискуя быть высланными. Среди них есть оппозиционеры и активисты. Что делает правительство Литвы, чтобы защитить их и улучшить гуманитарные условия на литовской земле?», – спросили министра.

Ландсбергис напомнил, что Литва с самого начала Беломайдана в 2020 году предоставляет убежище «тысячам» беглых змагаров, и эта позиция не изменилась.

«Как вы упомянули, единственный вопрос людям, пытающимся въехать в Литву – это их отношение к агрессивной войне России против Украины. И если есть основания полагать, что человек поддерживает действия Путина, то мы не считаем, что этот человек заслуживает вида на жительство в Литве. Потому что мы не считаем, что эти люди из-за своих взглядов подвергаются какой-либо опасности в стране, из которой они бегут. Совсем наоборот. Большинство людей, поддерживающих войну, в Белоруссии и России чувствуют себя вполне комфортно. Те, кто не поддерживают войну, всегда найдут убежище в Литве», – добавил литовский министр-нацист.