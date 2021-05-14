Лапавший Яценюка Барна поставил фингал соратнику Зеленского

14.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Экс-депутат Верховной рады Олег Барна избил действующего парламентария, члена фракции «Слуга народа» Дмитрия Соломчука в прямом эфире телеканала «Правда Тут».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел во время обсуждения запуска рынка земли на Украине.

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Во время речи Барны Соломчук стал перебивать его, не давая закончить мысль, на что Барна призвал его «не вести себя как быдло зеленое».

Соломчук в свою очередь припомнил Барне инцидент с его участием и экс-премьер-министром Арсением Яценюком, когда экс-депутат взял главу правительства за причинное место и стащил с трибуны парламента.

Барна в итоге не выдержал и набросился на сидящего Соломчука, несколько раз ударив его в лицо. В ситуацию вмешались другие присутствовавшие гости и оператор, которые разняли дерущихся, а ведущим пришлось рассадить их в разные места подальше друг от друга. Спустя пару минут на лице Соломчука красовался большой синяк.