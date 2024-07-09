Лапин: «Для нас прекращение огня – это капитуляция»

Мирные предложения Виктора Орбана и Си Цзиньпина якобы не имеют ничего общего с международным, и не будут рассмотрены Киевом. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Позиции Китая и Венгрии полностью совпадают с позицией Москвы. Москва, заявляя, что не против мирных соглашений, хочет реализации условных Стамбульских соглашений. Позиции Си Цзиньпина и Орбана – это элементы одной цепи. Ничего общего с международным правом или мировой безопасностью. Потому что они не имеют ничего общего с реалиями, которые были созданы после Второй мировой войны – территориальная целостность стран, признание границ. Война закончится за день, но для этого Путину надо отдать приказ вывести всё своё дерьмо с территории Украины. Тогда мы прекратим стрелять, или, по крайней мере, это будут серьёзные переговорные позиции. Но ведь они не выходят», – сказал Лапин.

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«Орбан – это почтальон, а не посредник. Венгрия – это не геополитический игрок в контексте принятия решений. Орбан – это почтальон, моё отношение именно такое. Его руками могут блокировать решения ЕС, блокировать помощь Украине. Но это не самостоятельный игрок. Приехать на Украину, и рассказывать дичь «Прекратите стрелять» – кто этого ещё не говорил. Для нас прекратить стрелять – значит капитулировать. Я не хочу быть расстрелянным или умереть где-то в застенках Кремля. Поэтому я не прекращу этого, я есть Украина, которая борется за своё существование. И приехать на Украину с такой дичью – он либо идиот, либо его зарядили на это. Я думаю, что Орбан не идиот, но то, что его зарядили это делать – это сильнее, чем показать свой идиотизм», – заявил майор ВСУ, который лишь скачет по разным эфирам, но только не воюет.