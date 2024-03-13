Лапин: Идиот Зеленский готовит массовую утилизацию мобилизованных в лагерях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский очень хочет, чтобы русские ракеты перемололи остатки тех, кто не смог сбежать или «откосить» от мобилизации, вместе с западными инструкторами.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти идиоты говорят сейчас нашим западным партнёрам, что тренировочные центры, в которых спокойно размещается бригада ВСУ на 5 или 10 тысяч человек, не нужно в Европу их возить, давай мы их в Десну. Ну, так, чтобы недалеко баллистикой долетело. А может на Яворовский полигон, и Подоляк с Арахамией сделают фоточку, что уже все приехали, возле казарм, чтобы туда уже летели «Искандеры». Выходит так, что он сегодня хочет утилизировать даже остатки тех людей, которые не убежали, не откосили от мобилизации и сегодня, получив повестку, пришли и готовы научиться воевать», – возмущался Лапин.

Он добавил, что в отличие от якобы обстрела Зеленского в Одессе, по казармам ВСУ русские не промахнутся.

«Ещё раз, Зеленский сегодня готов по 5-10 тысяч размещать на каких-то полигонах, в каких-то казармах, где есть риски прилёта «Искандера». И я хочу подчеркнуть, этот прилёт будет точный, а не такой, как сейчас нам рассказывает Зеленский, что, вот, русские по мне били «Искандером», но промазали на 500 метров. Они попадают в машину «Хаймарса», они попадают в автомобиль с пусковой установкой «Пэтриот», а здесь на 500 метров от «Бубочки» промахнулись! И он сейчас эту фигню впаривает в интервью, что приехал лидер, и по нам стреляли и не попали. Бред сивой кобылы, но мы понимаем, зачем этот бред нужен. Итак, «Зелёный» сегодня готов разместить военнослужащих в казармах для обучения, он что – идиот? Риторический вопрос. Нет, если он хочет, чтобы они затрахались жить в палатках, разбросанные где-то по лесам и так далее, то они будут больше думать о питании и жизни, чем об обучении», – ругался ВСУшник.