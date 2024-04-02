Лапин: Линия фронта теперь будет на 360 градусов

Вадим Москаленко.  
02.04.2024 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


После того, как Варшава отказалась сбивать российскую ракету, которая почти минуту пробыла в воздушном пространстве Польши, Украине с польской стороны можно ждать русские танки и самолёты.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как Варшава отказалась сбивать российскую ракету, которая почти минуту пробыла в воздушном...

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«Эта реакция – это просто трындец! Она у нас была 39 секунд, но мы так определили, что она развернётся и полетит на Украину, поэтому мы дали коридор для пролёта смерти через нашу территорию. Если российский самолёт будет нести какие-то ракеты или бомбы и взлетит из Калининграда, то я так понимаю, тоже ему дадут коридор, потому что он же будет лететь бомбить Стрый? А если российский танк будет ехать с территории Белоруссии, они тоже пропустят? Чем отличается пропуск ракеты через воздушное пространства от пропуска самолёта или танка?

Если летит ракета со стороны Польши, то нам теперь предъявлять претензии полякам, они соучастники? Они дали коридор для пролёта. С другой стороны, я вспоминаю, когда мы сбили ракету, и обломки упали в Польши, вспомните их крики и вопли. С одной стороны, все сказали, что Украина имеет право защищаться, а с другой – а если бы какая-то наша ракета ПВО полетела, не сработала и упала бы на школу, и погибли бы польские дети, что бы тогда было?» –  возмущался Лапин.

«Это какой-то бред! Мы по-соседски должны сказать, что после российской ракеты прилетит самолёт, а после самолёта поедет танк. А Сувалскский коридор очень узенький, там очень мало километров, и от Белоруссии до Калининграда может проехать российский танк. Дайте ему коридор, он же домой едет. Где-то так это выглядит. И на мой мальчишеский ум, или они включают «Фаберже», или у нас линия фронта теперь будет на 360 градусов», – добавил бывший «айдаровец».

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