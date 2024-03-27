Лапин обещает каскад терактов в крупных городах России

Вадим Москаленко.  
27.03.2024 10:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Запад запрещает украинцам наносить удары по «слабым местам российской энергетики».

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад запрещает украинцам наносить удары по «слабым местам российской энергетики». Об этом в эфире...

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«Был атакован Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод – один из восьми заводов, которые выпускают авиационное топливо. Вот это хорошая вещь. Потому что мы нащупали слабое место русских – их нефтеперерабатывающие заводы.

Система ПВО России разрекламирована очень хорошо, но она не защищает великую и могучую ту территорию. А мы, с помощью и волонтёров, и государства, и спецслужб, нащупали болючее место, и начинаем наносить болезненные удары. Но не будем забывать призывы некоторых американских ненормальных, которые говорят, что нельзя бить по российским НПЗ, потому что мировые цены на топливо будут расти», – возмутился Лапин.

Тем не менее, он пообещал волну терактов в крупных городах России – в которых нацисты сразу попытаются обвинить руководство РФ.

«Например, теракты в Москве очень взбудоражили москвичей. Будут теракты в Питере – они взбудоражат питерцев. В Челябинске, Самаре, Куйбышево.

Во многих городах они будут делать теракты. Мне кажется, в России будет каскад», – добавил бандеровец.

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