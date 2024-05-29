Лапин: Русские положили на санкции и переговоры то, чем Зеленский играл на рояле

Если русские не собирались идти на переговоры осенью 2022 года, когда были вынуждены отступать, то сейчас Москва тем более не будет говорить с Киевом, поскольку не видит никаких причин подписывать что-либо с Украиной.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу в России проблем вследствие этой войны. Да, неудобства – возможно. Но на санкционную политику они положили всё то, чем Зеленский играл на рояле. Прирост ВВП 3,6%, кстати, благодаря Набиуллиной и новому министру обороны Белоусову, который является неплохим экономистом. Не хочу ему петь дифирамбы, но история внимания заслуживает. У них нет тех проблем, которые могли бы их заставить отказаться от дальнейшего продолжения войны, понятно, что у каждой страны есть проблемы. Но такой проблемы, чтобы русским не хватало солдат – у них всё нормально с мобилизацией. «Шахедов»? У них всё нормально с производством. Может, боеприпасов? Россия нарастила производство боеприпасов до 4,5 миллионов – втрое больше, чем весь ЕС вместе с США. С ВПК у них не то что нет проблем – есть, конечно, им хочется больше танков Т-90, а они используют старые со складов, но у них этот запас есть», – сказал Лапин.

«Есть ли у русских вещи, которые побуждали бы их подписать хоть что-то с Украиной?.. Россия за стол переговоров сейчас садиться не хочет. Когда мы их вываливали с Харьковщины «на кураже», я тоже сомневался, что они тогда бы сели за стол переговоров. Тем более главный тезис русских – «реалии на земле». Всё. Он выбивает любую почву, потому что для Украины это уже будет вопрос совсем другой дискуссии», – добавил экс-«айдаровец».