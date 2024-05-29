Лапин: Русские положили на санкции и переговоры то, чем Зеленский играл на рояле

Вадим Москаленко.  
29.05.2024 19:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Если русские не собирались идти на переговоры осенью 2022 года, когда были вынуждены отступать, то сейчас Москва тем более не будет говорить с Киевом, поскольку не видит никаких причин подписывать что-либо с Украиной.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если русские не собирались идти на переговоры осенью 2022 года, когда были вынуждены отступать,...

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«Я не вижу в России проблем вследствие этой войны. Да, неудобства – возможно. Но на санкционную политику они положили всё то, чем Зеленский играл на рояле. Прирост ВВП 3,6%, кстати, благодаря Набиуллиной и новому министру обороны Белоусову, который является неплохим экономистом. Не хочу ему петь дифирамбы, но история внимания заслуживает.

У них нет тех проблем, которые могли бы их заставить отказаться от дальнейшего продолжения войны, понятно, что у каждой страны есть проблемы. Но такой проблемы, чтобы русским не хватало солдат – у них всё нормально с мобилизацией. «Шахедов»? У них всё нормально с производством. Может, боеприпасов? Россия нарастила производство боеприпасов до 4,5 миллионов – втрое больше, чем весь ЕС вместе с США.

С ВПК у них не то что нет проблем – есть, конечно, им хочется больше танков Т-90, а они используют старые со складов, но у них этот запас есть», – сказал Лапин.

«Есть ли у русских вещи, которые побуждали бы их подписать хоть что-то с Украиной?.. Россия за стол переговоров сейчас садиться не хочет. Когда мы их вываливали с Харьковщины «на кураже», я тоже сомневался, что они тогда бы сели за стол переговоров. Тем более главный тезис русских – «реалии на земле». Всё. Он выбивает любую почву, потому что для Украины это уже будет вопрос совсем другой дискуссии», – добавил экс-«айдаровец».

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